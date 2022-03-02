https://ria.ru/20220302/chuchelo-1776062171.html

В Петербурге масленичное чучело расстреляют из танка

В Петербурге масленичное чучело расстреляют из танка - РИА Новости, 02.03.2022

В Петербурге масленичное чучело расстреляют из танка

Масленичное чучело будет сожжено выстрелом из танка в семейном историческом танковом парке "Стальной десант" в Красносельском районе Петербурга, сообщает... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:20

2022-03-02T15:20

2022-03-02T15:20

масленица

россия

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Масленичное чучело будет сожжено выстрелом из танка в семейном историческом танковом парке "Стальной десант" в Красносельском районе Петербурга, сообщает администрация парка."Вас ждут поездка на танке и бронетранспортёрах, силовые конкурсы на свежем воздухе, перетягивание каната, развлекательная программа, песни и конкурсы, стрельба из макетов оружия, вкусные горячие блины и полевая кухня.., сожжение чучела выстрелом из танка", - информирует парк на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Сожжение масленичного чучела пройдет в полдень 6 и 7 марта. Вход для посетителей - свободный.В парке "Стальной десант" можно увидеть танки времен Великой Отечественной войны, а также макеты оружия XX века.

https://sn.ria.ru/20220228/maslenitsa-1775006552.html

россия

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

масленица, россия, общество, санкт-петербург