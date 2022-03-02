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В Петербурге масленичное чучело расстреляют из танка
В Петербурге масленичное чучело расстреляют из танка - РИА Новости, 02.03.2022
В Петербурге масленичное чучело расстреляют из танка
Масленичное чучело будет сожжено выстрелом из танка в семейном историческом танковом парке "Стальной десант" в Красносельском районе Петербурга, сообщает... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:20
2022-03-02T15:20
масленица
россия
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Масленичное чучело будет сожжено выстрелом из танка в семейном историческом танковом парке "Стальной десант" в Красносельском районе Петербурга, сообщает администрация парка."Вас ждут поездка на танке и бронетранспортёрах, силовые конкурсы на свежем воздухе, перетягивание каната, развлекательная программа, песни и конкурсы, стрельба из макетов оружия, вкусные горячие блины и полевая кухня.., сожжение чучела выстрелом из танка", - информирует парк на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Сожжение масленичного чучела пройдет в полдень 6 и 7 марта. Вход для посетителей - свободный.В парке "Стальной десант" можно увидеть танки времен Великой Отечественной войны, а также макеты оружия XX века.
https://sn.ria.ru/20220228/maslenitsa-1775006552.html
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масленица, россия, общество, санкт-петербург
15:20 02.03.2022
 
В Петербурге масленичное чучело расстреляют из танка

В петербургском танковом парке "Стальной десант" масленичное чучело расстреляют из танка

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкЧучело и шест в первый день Масленичной недели
Чучело и шест в первый день Масленичной недели - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Чучело и шест в первый день Масленичной недели
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Масленичное чучело будет сожжено выстрелом из танка в семейном историческом танковом парке "Стальной десант" в Красносельском районе Петербурга, сообщает администрация парка.
"Вас ждут поездка на танке и бронетранспортёрах, силовые конкурсы на свежем воздухе, перетягивание каната, развлекательная программа, песни и конкурсы, стрельба из макетов оружия, вкусные горячие блины и полевая кухня.., сожжение чучела выстрелом из танка", - информирует парк на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Сожжение масленичного чучела пройдет в полдень 6 и 7 марта. Вход для посетителей - свободный.
В парке "Стальной десант" можно увидеть танки времен Великой Отечественной войны, а также макеты оружия XX века.
Масленица - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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