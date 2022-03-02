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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/chechnya-1776071571.html
Кадыров назвал чеченских бойцов "костью в горле" для украинской пропаганды
Кадыров назвал чеченских бойцов "костью в горле" для украинской пропаганды - РИА Новости, 02.03.2022
Кадыров назвал чеченских бойцов "костью в горле" для украинской пропаганды
Чеченские бойцы сильно насолили украинским пропагандистам, которые выдают "фейки о тысячах убитых чеченцах", заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:00
2022-03-02T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
в мире
россия
украина
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Чеченские бойцы сильно насолили украинским пропагандистам, которые выдают "фейки о тысячах убитых чеченцах", заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Украинским пропагандистам костью в горле стали чеченские бойцы, поэтому именно на них они бросили все свои фейкосилы", - написал Кадыров. По его словам, за время спецоперации по демилитаризации Украины погибли двое уроженцев Чечни из числа сотрудников Минобороны, шестеро ранены – об этом он уже сообщал накануне, - ни один чеченский росгвардеец не пострадал."Я нахожусь на связи с нашими бойцами. Для них после выполнения боевого приказа важно, чтобы о чеченских подразделениях осталось уважительное впечатление у мирного населения… Недавно к нашим ребятам подошли женщины с детьми и попросили помощи с продуктами и ночлегом. Естественно, им помогли, и будут помогать, пока в этом есть необходимость. Они в тепле, сытые и защищенные. И это происходит повсеместно. Приятно слышать от таких людей слова благодарности и признания, что они ошибались в российских военных, когда считали их головорезами", - сказал Кадыров.В свою очередь, аудитор Счетной палаты, бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова отметила, что Россия не первый раз сталкивается с беспринципной информационной войной, "которую развернул против нас коллективный Запад". "Признав независимость Донецкой и Луганской народных республик, Россия продолжает создавать условия для завершения борьбы народа этих республик за право жить под мирным небом и говорить на родном языке", - говорится в обращении Орловой.Она также отметила, что была свидетелем событий 2008 года в Абхазии и Южной Осетии. "В моей памяти до сих пор живы воспоминания о жертвах издевательств над беспомощными стариками, детьми, беременными женщинами, и я это никогда не забуду. Понимая, перед какими вызовами сегодня стоит наше государство, как никогда нужна консолидация общества!" - добавила Орлова.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/fleshmob-1775696172.html
https://ria.ru/20220227/operatsiya-1775382448.html
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рамзан кадыров, в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
16:00 02.03.2022 (обновлено: 17:46 02.03.2022)
 
Кадыров назвал чеченских бойцов "костью в горле" для украинской пропаганды

Глава Чечни Кадыров назвал чеченских бойцов "костью в горле" для украинской пропаганды

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Чеченские бойцы сильно насолили украинским пропагандистам, которые выдают "фейки о тысячах убитых чеченцах", заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Украинским пропагандистам костью в горле стали чеченские бойцы, поэтому именно на них они бросили все свои фейкосилы", - написал Кадыров. По его словам, за время спецоперации по демилитаризации Украины погибли двое уроженцев Чечни из числа сотрудников Минобороны, шестеро ранены – об этом он уже сообщал накануне, - ни один чеченский росгвардеец не пострадал.
Военнослужащий ВС РФ во время дежурства на территории Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 23:19
В Чечне запустили флешмоб в поддержку участников спецоперации на Украине
"Я нахожусь на связи с нашими бойцами. Для них после выполнения боевого приказа важно, чтобы о чеченских подразделениях осталось уважительное впечатление у мирного населения… Недавно к нашим ребятам подошли женщины с детьми и попросили помощи с продуктами и ночлегом. Естественно, им помогли, и будут помогать, пока в этом есть необходимость. Они в тепле, сытые и защищенные. И это происходит повсеместно. Приятно слышать от таких людей слова благодарности и признания, что они ошибались в российских военных, когда считали их головорезами", - сказал Кадыров.
В свою очередь, аудитор Счетной палаты, бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова отметила, что Россия не первый раз сталкивается с беспринципной информационной войной, "которую развернул против нас коллективный Запад". "Признав независимость Донецкой и Луганской народных республик, Россия продолжает создавать условия для завершения борьбы народа этих республик за право жить под мирным небом и говорить на родном языке", - говорится в обращении Орловой.
Она также отметила, что была свидетелем событий 2008 года в Абхазии и Южной Осетии. "В моей памяти до сих пор живы воспоминания о жертвах издевательств над беспомощными стариками, детьми, беременными женщинами, и я это никогда не забуду. Понимая, перед какими вызовами сегодня стоит наше государство, как никогда нужна консолидация общества!" - добавила Орлова.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 15:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию на Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 23:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров разместил послание украинским националистам
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровВ миреРоссияУкраинаЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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