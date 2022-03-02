https://ria.ru/20220302/burger-1776103054.html

Burger King не планирует уходить из России

Burger King не планирует уходить из России - РИА Новости, 02.03.2022

Burger King не планирует уходить из России

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не планирует уходить из России и по-прежнему рассматривает РФ как один из стратегических рынков, сообщили РИА... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:08

2022-03-02T18:08

2022-03-02T18:08

россия

в мире

burger king (бургер кинг)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не планирует уходить из России и по-прежнему рассматривает РФ как один из стратегических рынков, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не планирует уходить из России и по-прежнему рассматривает ее как один из стратегических рынков", - сказали в пресс-службе. Там пояснили, что соответствующее заявление сделано "в ответ на слухи о том, что крупнейшие мировые фуд-ритейлеры покидают страну на фоне обострения мировой обстановки"."Данная информация не соответствует действительности. Burger King продолжит работу в России и откроет новые рестораны в 2022 году", - прокомментировал директор по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Иван Шестов.Он отметил, что компания испытывает некоторые сложности с поставкой ряда ингредиентов, но все они носят временный характер. "Ничего критичного – мы прочно стоим на ногах", – сказал Шестов.

https://ria.ru/20220302/magazin-1776063136.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776076769.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, burger king (бургер кинг)