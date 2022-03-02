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Посол в Лондоне сообщил о попытках дискриминации против россиян в Британии
Посол в Лондоне сообщил о попытках дискриминации против россиян в Британии - РИА Новости, 02.03.2022
Посол в Лондоне сообщил о попытках дискриминации против россиян в Британии
Попытки дискриминации в отношении российских граждан в Британии есть, но они не носят массовый характер, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:07
2022-03-02T15:00
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
великобритания
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Попытки дискриминации в отношении российских граждан в Британии есть, но они не носят массовый характер, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Что касается граждан, то мы отмечаем попытки дискриминации, они есть действительно в школах, в институтах. Я бы не сказал, что они имеют массовый характер", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, великобритания
14:07 02.03.2022 (обновлено: 15:00 02.03.2022)
 
Посол в Лондоне сообщил о попытках дискриминации против россиян в Британии

Посол в Лондоне: попытки дискриминации против россиян в Британии есть

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Попытки дискриминации в отношении российских граждан в Британии есть, но они не носят массовый характер, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Что касается граждан, то мы отмечаем попытки дискриминации, они есть действительно в школах, в институтах. Я бы не сказал, что они имеют массовый характер", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:10
Посол в Лондоне допустил полный разрыв отношений России и Великобритании
 
Санкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВеликобритания
 
 
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