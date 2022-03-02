https://ria.ru/20220302/britaniya-1776042808.html
Посол в Лондоне сообщил о попытках дискриминации против россиян в Британии
Посол в Лондоне сообщил о попытках дискриминации против россиян в Британии - РИА Новости, 02.03.2022
Посол в Лондоне сообщил о попытках дискриминации против россиян в Британии
Попытки дискриминации в отношении российских граждан в Британии есть, но они не носят массовый характер, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:07
2022-03-02T14:07
2022-03-02T15:00
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
великобритания
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Попытки дискриминации в отношении российских граждан в Британии есть, но они не носят массовый характер, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Что касается граждан, то мы отмечаем попытки дискриминации, они есть действительно в школах, в институтах. Я бы не сказал, что они имеют массовый характер", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220302/britaniya-1776043968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, великобритания
14:07 02.03.2022 (обновлено: 15:00 02.03.2022)
Посол в Лондоне сообщил о попытках дискриминации против россиян в Британии
Посол в Лондоне: попытки дискриминации против россиян в Британии есть