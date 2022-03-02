https://ria.ru/20220302/britaniya-1776042808.html

Посол в Лондоне сообщил о попытках дискриминации против россиян в Британии

Посол в Лондоне сообщил о попытках дискриминации против россиян в Британии - РИА Новости, 02.03.2022

Посол в Лондоне сообщил о попытках дискриминации против россиян в Британии

Попытки дискриминации в отношении российских граждан в Британии есть, но они не носят массовый характер, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:07

2022-03-02T14:07

2022-03-02T15:00

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

великобритания

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Попытки дискриминации в отношении российских граждан в Британии есть, но они не носят массовый характер, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Что касается граждан, то мы отмечаем попытки дискриминации, они есть действительно в школах, в институтах. Я бы не сказал, что они имеют массовый характер", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220302/britaniya-1776043968.html

великобритания

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, великобритания