https://ria.ru/20220302/borrel-1776126681.html

Боррель созвал внеочередной совет глав МИД стран ЕС

Боррель созвал внеочередной совет глав МИД стран ЕС - РИА Новости, 02.03.2022

Боррель созвал внеочередной совет глав МИД стран ЕС

Внеочередной совет глав МИД стран ЕС пройдёт 4 марта, к участию приглашены министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, госсекретарь США Энтони Блинкен,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:50

2022-03-02T19:50

2022-03-02T20:04

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

жозеп боррель

европа

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211213_0:0:2678:1506_1920x0_80_0_0_66f719c78d3b5bee0a8e613177a4febe.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Внеочередной совет глав МИД стран ЕС пройдёт 4 марта, к участию приглашены министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава британского МИД Лиз Трасс, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, генсек НАТО Йенс Столтенберг, говорится в Twitter главы дипломатии Евросоюза Жозеп Борреля."Я созвал внеочередной совет по иностранным делам на пятницу и пригласил присоединиться к нам Кулебу, Блинкена, Трасс, Джоли, Столтенберга", - написал он.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, жозеп боррель, европа, украина