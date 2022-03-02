https://ria.ru/20220302/borrel-1776126681.html
Боррель созвал внеочередной совет глав МИД стран ЕС
Боррель созвал внеочередной совет глав МИД стран ЕС - РИА Новости, 02.03.2022
Боррель созвал внеочередной совет глав МИД стран ЕС
Внеочередной совет глав МИД стран ЕС пройдёт 4 марта, к участию приглашены министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, госсекретарь США Энтони Блинкен,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:50
2022-03-02T19:50
2022-03-02T20:04
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
жозеп боррель
европа
украина
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Внеочередной совет глав МИД стран ЕС пройдёт 4 марта, к участию приглашены министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава британского МИД Лиз Трасс, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, генсек НАТО Йенс Столтенберг, говорится в Twitter главы дипломатии Евросоюза Жозеп Борреля."Я созвал внеочередной совет по иностранным делам на пятницу и пригласил присоединиться к нам Кулебу, Блинкена, Трасс, Джоли, Столтенберга", - написал он.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, европа, украина
19:50 02.03.2022 (обновлено: 20:04 02.03.2022)
Боррель созвал внеочередной совет глав МИД стран ЕС
Боррель созвал внеочередной совет глав МИД стран ЕС 4 марта