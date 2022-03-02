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Эксперт предложил передать техподдержку Boeing российской компании
Эксперт предложил передать техподдержку Boeing российской компании - РИА Новости, 02.03.2022
Эксперт предложил передать техподдержку Boeing российской компании
Приостановка техподдержки Boeing со стороны разработчика не является однозначным основанием для прекращения эксплуатации парка этих самолетов в России, но в... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:58
2022-03-02T10:58
экономика
россия
гп "антонов"
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Приостановка техподдержки Boeing со стороны разработчика не является однозначным основанием для прекращения эксплуатации парка этих самолетов в России, но в этой ситуации от авиавластей РФ требуется принять решение о передаче ответственности за техподдержку одной из российских компаний, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.Boeing в среду приостановил предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний."Приостановка технической поддержки со стороны разработчика не является однозначным основанием для прекращения эксплуатации парка самолетов Boeing. Однако в этой ситуации от российских авиационных властей требуется принятие решения о передаче ответственности за техподдержку одной из российских компаний, имеющих соответствующие компетенции", - сказал Пантелеев."Напомним, что применительно к организации техподдержки самолетов марки "Ан" были привлечены ГосНИИ ГА, а также филиал ПАО "ИЛ" - ЭМЗ им. В.М. Мясищева. Аналогичное решение нужно принять и по западным типам воздушных судов", - добавил эксперт.
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экономика, россия, гп "антонов"
10:58 02.03.2022
 
Эксперт предложил передать техподдержку Boeing российской компании

Эксперт Пантелеев предложил передать техподдержку самолетов Boeing российской компании

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самолет авиакомпании Nordwind
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Приостановка техподдержки Boeing со стороны разработчика не является однозначным основанием для прекращения эксплуатации парка этих самолетов в России, но в этой ситуации от авиавластей РФ требуется принять решение о передаче ответственности за техподдержку одной из российских компаний, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Boeing в среду приостановил предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний.
"Приостановка технической поддержки со стороны разработчика не является однозначным основанием для прекращения эксплуатации парка самолетов Boeing. Однако в этой ситуации от российских авиационных властей требуется принятие решения о передаче ответственности за техподдержку одной из российских компаний, имеющих соответствующие компетенции", - сказал Пантелеев.
"Напомним, что применительно к организации техподдержки самолетов марки "Ан" были привлечены ГосНИИ ГА, а также филиал ПАО "ИЛ" - ЭМЗ им. В.М. Мясищева. Аналогичное решение нужно принять и по западным типам воздушных судов", - добавил эксперт.
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