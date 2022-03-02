https://ria.ru/20220302/boeing-1775994214.html

Эксперт предложил передать техподдержку Boeing российской компании

Эксперт предложил передать техподдержку Boeing российской компании - РИА Новости, 02.03.2022

Эксперт предложил передать техподдержку Boeing российской компании

Приостановка техподдержки Boeing со стороны разработчика не является однозначным основанием для прекращения эксплуатации парка этих самолетов в России, но в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:58

2022-03-02T10:58

2022-03-02T10:58

экономика

россия

гп "антонов"

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Приостановка техподдержки Boeing со стороны разработчика не является однозначным основанием для прекращения эксплуатации парка этих самолетов в России, но в этой ситуации от авиавластей РФ требуется принять решение о передаче ответственности за техподдержку одной из российских компаний, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.Boeing в среду приостановил предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний."Приостановка технической поддержки со стороны разработчика не является однозначным основанием для прекращения эксплуатации парка самолетов Boeing. Однако в этой ситуации от российских авиационных властей требуется принятие решения о передаче ответственности за техподдержку одной из российских компаний, имеющих соответствующие компетенции", - сказал Пантелеев."Напомним, что применительно к организации техподдержки самолетов марки "Ан" были привлечены ГосНИИ ГА, а также филиал ПАО "ИЛ" - ЭМЗ им. В.М. Мясищева. Аналогичное решение нужно принять и по западным типам воздушных судов", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, россия, гп "антонов"