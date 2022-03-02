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Блинкен заявил о готовности США вести диалог с Россией по безопасности
Блинкен заявил о готовности США вести диалог с Россией по безопасности - РИА Новости, 03.03.2022
Блинкен заявил о готовности США вести диалог с Россией по безопасности
Вашингтон по-прежнему готов обсуждать с Москвой любые совместные озабоченности в сфере безопасности, США "четко продемонстрировали" это за прошедшие месяцы,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-02T23:46
2022-03-03T11:20
россия
нато
в мире
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Вашингтон по-прежнему готов обсуждать с Москвой любые совместные озабоченности в сфере безопасности, США "четко продемонстрировали" это за прошедшие месяцы, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы очень четко продемонстрировали в те месяцы, которые предшествовали агрессии Российской Федерации (против Украины. — Прим. ред.), что готовы к обсуждению с Россией любых озабоченностей в сфере безопасности на взаимной основе", — сказал Блинкен, выступая в Госдепартаменте.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке Вооруженных сил Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия, нато, в мире, сша, энтони блинкен
23:46 02.03.2022 (обновлено: 11:20 03.03.2022)
 
Блинкен заявил о готовности США вести диалог с Россией по безопасности

Блинкен заявил о готовности США обсуждать с Россией озабоченности в сфере безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Вашингтон по-прежнему готов обсуждать с Москвой любые совместные озабоченности в сфере безопасности, США "четко продемонстрировали" это за прошедшие месяцы, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы очень четко продемонстрировали в те месяцы, которые предшествовали агрессии Российской Федерации (против Украины. — Прим. ред.), что готовы к обсуждению с Россией любых озабоченностей в сфере безопасности на взаимной основе", — сказал Блинкен, выступая в Госдепартаменте.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:41
Вопрос гарантий будет оставаться ключевым для России, заявили в МИД
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке Вооруженных сил Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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РоссияНАТОВ миреСШАЭнтони Блинкен
 
 
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