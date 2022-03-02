https://ria.ru/20220302/bezopasnost-1776152709.html

Блинкен заявил о готовности США вести диалог с Россией по безопасности

Блинкен заявил о готовности США вести диалог с Россией по безопасности - РИА Новости, 03.03.2022

Блинкен заявил о готовности США вести диалог с Россией по безопасности

Вашингтон по-прежнему готов обсуждать с Москвой любые совместные озабоченности в сфере безопасности, США "четко продемонстрировали" это за прошедшие месяцы,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-02T23:46

2022-03-02T23:46

2022-03-03T11:20

россия

нато

в мире

сша

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Вашингтон по-прежнему готов обсуждать с Москвой любые совместные озабоченности в сфере безопасности, США "четко продемонстрировали" это за прошедшие месяцы, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы очень четко продемонстрировали в те месяцы, которые предшествовали агрессии Российской Федерации (против Украины. — Прим. ред.), что готовы к обсуждению с Россией любых озабоченностей в сфере безопасности на взаимной основе", — сказал Блинкен, выступая в Госдепартаменте.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке Вооруженных сил Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/garantii-1776066481.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, нато, в мире, сша, энтони блинкен