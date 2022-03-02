https://ria.ru/20220302/bespilotnik-1776007986.html
На Украине заявили о прибытии новых беспилотников
На Украине заявили о прибытии новых беспилотников - РИА Новости, 02.03.2022
На Украине заявили о прибытии новых беспилотников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на Украину прибыли новые турецкие беспилотники. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:57
2022-03-02T11:57
2022-03-02T11:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на Украину прибыли новые турецкие беспилотники."На Украину уже прибыли и встали на боевые дежурства новые байрактары. Будет больше Стингеров и Джавелинов. Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны", - написал он на своей странице в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр