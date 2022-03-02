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Байден призвал Зеленского самостоятельно решить, оставаться ли на Украине
Байден призвал Зеленского самостоятельно решить, оставаться ли на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Байден призвал Зеленского самостоятельно решить, оставаться ли на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский должен сам решить, оставаться ли ему на Украине. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:48
2022-03-02T18:55
в мире
джо байден
владимир зеленский
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский должен сам решить, оставаться ли ему на Украине."Я думаю, это решение должен принимать он. Мы же делаем все возможное", - сказал Байден журналистам.
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в мире, джо байден, владимир зеленский, украина, сша
18:48 02.03.2022 (обновлено: 18:55 02.03.2022)
 
Байден призвал Зеленского самостоятельно решить, оставаться ли на Украине

Байден считает, что Зеленский должен самостоятельно решить, оставаться ли на Украине

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский должен сам решить, оставаться ли ему на Украине.
"Я думаю, это решение должен принимать он. Мы же делаем все возможное", - сказал Байден журналистам.
 
В миреДжо БайденВладимир ЗеленскийУкраинаСША
 
 
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