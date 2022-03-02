https://ria.ru/20220302/bayden-1776110938.html

Байден призвал Зеленского самостоятельно решить, оставаться ли на Украине

Байден призвал Зеленского самостоятельно решить, оставаться ли на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Байден призвал Зеленского самостоятельно решить, оставаться ли на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский должен сам решить, оставаться ли ему на Украине. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:48

2022-03-02T18:48

2022-03-02T18:55

в мире

джо байден

владимир зеленский

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский должен сам решить, оставаться ли ему на Украине."Я думаю, это решение должен принимать он. Мы же делаем все возможное", - сказал Байден журналистам.

украина

сша

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, джо байден, владимир зеленский, украина, сша