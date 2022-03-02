https://ria.ru/20220302/bayden-1776077089.html

В Госдуме назвали оговорку Байдена про Украину неслучайной

В Госдуме назвали оговорку Байдена про Украину неслучайной - РИА Новости, 02.03.2022

В Госдуме назвали оговорку Байдена про Украину неслучайной

Первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя выступление президента США Джо Байдена, где он спутал Украину и Иран, заявил,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:23

2022-03-02T16:23

2022-03-02T16:23

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя выступление президента США Джо Байдена, где он спутал Украину и Иран, заявил, что это произошло потому, что для американского лидера это только инструменты внешней политики Вашингтона.Никонов отметил, что Байден в ходе обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием "О положении страны" перепутал украинцев с иранцами, заявив, что "Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа"."Главная американская стратегия – и об этом пишут их ведущие аналитики – превратить Украину в "Афганистан для России". А совсем не в том, чтобы сделать Украину свободным и благополучным государством", - написал он в telegram-канале.При этом он отметил, что президент США выступал в этот раз с самым главным посланием по самому главному вопросу мировой политики."Человек, претендующий на управление всем миром, допускает такие оговорки. Неслучайно, на мой взгляд. Для Байдена что Иран, что Афганистан, что Украина – никакой разницы", - сообщил парламентарий.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/reformy-1775961916.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, россия, украина, сша