https://ria.ru/20220302/banki-1776078335.html
ЦБ: банки в России могут передавать финансовую информацию в обход SWIFT
ЦБ: банки в России могут передавать финансовую информацию в обход SWIFT - РИА Новости, 02.03.2022
ЦБ: банки в России могут передавать финансовую информацию в обход SWIFT
Банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:31
2022-03-02T16:31
2022-03-02T16:31
экономика
центральный банк рф (цб рф)
swift
санкции в отношении россии
россия
технологии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы, включая собственные, сообщили РИА Новости в Банке России.Ранее в среду ЕС опубликовал документ о решении отключить от SWIFT семь российских банков: ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ."Для передачи финансовой информации контрагентам по внутрироссийским операциям банки могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). Она позволяет обмениваться информацией, в том числе в формате SWIFT", - сообщил регулятор.Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран."Банки активно пользуются этой системой, количество операций растет. Кроме этого, у банков есть и иные каналы взаимодействия со своими зарубежными корреспондентами, в том числе и собственные", - добавили в ЦБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), swift, санкции в отношении россии, россия, технологии
ЦБ: банки в России могут передавать финансовую информацию в обход SWIFT
ЦБ заявил, что банки в России имеют способы передачи финансовой информации в обход SWIFT
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы, включая собственные, сообщили РИА Новости в Банке России.
Ранее в среду ЕС опубликовал документ о решении отключить от SWIFT
семь российских банков: ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
"Для передачи финансовой информации контрагентам по внутрироссийским операциям банки могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). Она позволяет обмениваться информацией, в том числе в формате SWIFT", - сообщил регулятор.
Сегодня, по данным ЦБ
, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.
"Банки активно пользуются этой системой, количество операций растет. Кроме этого, у банков есть и иные каналы взаимодействия со своими зарубежными корреспондентами, в том числе и собственные", - добавили в ЦБ.