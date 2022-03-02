https://ria.ru/20220302/banki-1776078335.html

ЦБ: банки в России могут передавать финансовую информацию в обход SWIFT

ЦБ: банки в России могут передавать финансовую информацию в обход SWIFT - РИА Новости, 02.03.2022

ЦБ: банки в России могут передавать финансовую информацию в обход SWIFT

Банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:31

2022-03-02T16:31

2022-03-02T16:31

экономика

центральный банк рф (цб рф)

swift

санкции в отношении россии

россия

технологии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы, включая собственные, сообщили РИА Новости в Банке России.Ранее в среду ЕС опубликовал документ о решении отключить от SWIFT семь российских банков: ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ."Для передачи финансовой информации контрагентам по внутрироссийским операциям банки могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). Она позволяет обмениваться информацией, в том числе в формате SWIFT", - сообщил регулятор.Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран."Банки активно пользуются этой системой, количество операций растет. Кроме этого, у банков есть и иные каналы взаимодействия со своими зарубежными корреспондентами, в том числе и собственные", - добавили в ЦБ.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, центральный банк рф (цб рф), swift, санкции в отношении россии, россия, технологии