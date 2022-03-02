https://ria.ru/20220302/bank-1775969249.html

Сбербанк решил уйти с европейского рынка

Сбербанк решил уйти с европейского рынка - РИА Новости, 02.03.2022

Сбербанк решил уйти с европейского рынка

Сбербанк решил уйти с европейского рынка, поскольку дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T08:44

2022-03-02T08:44

2022-03-02T10:59

экономика

санкции в отношении россии

сбербанк россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сбербанк решил уйти с европейского рынка, поскольку дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений, при этом активов хватит для выплаты клиентам их вкладов, говорится в сообщении банка."В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка", — говорится в публикации.Банк при этом пояснил, что из-за предписания Центрального банка России он не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки, которые в то же время обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, а вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством."Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам", — подчёркивается в сообщении.Управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило о запрете коммерческой деятельности европейской "дочки" Сбербанка Sberbank Europe AG по указанию Европейского центрального банка. Отмечается, что банку запрещено проводить платежи, операции и транзакции. "Это не касается нашего банка в Швейцарии, речь о Сбербанк Европа", - пояснили в банке.После начала операции западные страны приняли очередной пакет антироссийских санкций. Большинство стран ЕС и НАТО закрыли небо для российских авиакомпаний, а также прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей к ним. Помимо этого, было принято решение об отключении от SWIFT крупных российских банков. Также западные страны решили ограничить возможности ЦБ по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями — как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, его транзакции будут заморожены.В ответ на такой риск в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии. Также финансовые власти страны приняли меры по стабилизации курса рубля.По данным Центробанка, к 18 февраля международные резервы России обновили исторический максимум, увеличившись до 643,2 миллиарда долларов. При этом к середине прошлого года долларовые активы снизилась до 16,4 процента, а доля в евро, юанях, фунтах стерлингов и прочих валютах — выросла.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/stavki-1775963645.html

https://ria.ru/20220302/sotrudnichestvo-1775963192.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, сбербанк россии, признание днр и лнр в россии