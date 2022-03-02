https://ria.ru/20220302/avtobusy-1775997579.html

Эксперты предупредили, что российские туристы могут остаться без автобусов

Эксперты предупредили, что российские туристы могут остаться без автобусов - РИА Новости, 02.03.2022

Эксперты предупредили, что российские туристы могут остаться без автобусов

Новые правила технического осмотра транспортных средств – с видеофиксацией и под контролем ГИБДД, которые действуют с 1 марта 2021 года, – могут привести к... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:24

2022-03-02T13:24

2022-03-02T13:24

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российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Новые правила технического осмотра транспортных средств – с видеофиксацией и под контролем ГИБДД, которые действуют с 1 марта 2021 года, – могут привести к тому, что часть туристических автобусов встанет на прикол, сообщает RATA-news со ссылкой на руководителя комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по автобусным перевозкам Владимира Рабинкова.В конце января 2022 года РСТ направил в правительство и администрацию президента письмо с просьбой решить проблему техосмотров. Турбизнес просит продлить на шесть месяцев срок действия диагностических карт, подтверждающих соответствие автобусов требованиям безопасности. Также эксперты предлагают проведение техосмотра один раз в год, а не раз в полгода."Минтранс и Минэкономразвития ответили, что информацию получили, но ответственным министерством по вопросам безопасности движения выступает МВД. Видимо, в ближайшие дни ведомство будет рассматривать этот вопрос. От их решения зависит будущее туристических перевозок", – рассказал Рабинков.По его словам, сейчас возникла еще и проблема вывоза туристов из южных регионов. А из-за санкций полностью исчезла возможность замены лобовых стекол, хотя "они в России практически не производятся".Эксперты РСТ уточняют, что во многих городах, даже с населением свыше 100 тысяч человек, нет ни одной станции техосмотра, которая работает с большими автобусами.По словам Рабинкова, необходимость периодического проведения техосмотра у коммерческого транспорта сомнений у бизнеса не вызывает. "Вопрос в том, как часто его следует проводить и какие требования предъявлять, учитывая реальное положение дел в автобусном хозяйстве. А оно почти у всех бедственное с финансовой точки зрения", – говорит он.В письме также сказано, что до введения новых правил техосмотр обходился в две-три тысячи рублей, а теперь – 30-50 тысяч, причем госпошлина – это меньшая из затрат. Главное, что компаниям нужно снимать автобус с графика, заменять его, оплачивать работу водителя, топливо, гнать зачастую за десятки километров, в другой город.РСТ предлагает рассмотреть возможность проведения техосмотра один раз в год. Действующая "полугодовая" норма установлена в советские времена и, как считают в РСТ, давно устарела.

https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html

https://ria.ru/20220301/rzhd-1775811187.html

https://ria.ru/20220219/dtp-1773730556.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, российский союз туриндустрии (рст)