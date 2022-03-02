09:50 02.03.2022 (обновлено: 15:06 02.03.2022)
Эксперты: рынок продаж автомобилей в России стремительно сокращается
Эксперты: рынок продаж автомобилей в России стремительно сокращается
Эмблема Nissan
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Частные и коммерческие продавцы автомобилей в России в последние несколько дней на фоне нестабильности рынка начали останавливать продажи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец.
"За последние четыре дня частные и коммерческие продавцы начали беспрецедентно останавливать торговлю авто. По состоянию на 28 февраля 2022 года количество машин, снятых с продажи, увеличилось на 53% по сравнению с данными неделей ранее. Самыми высокими темпами сворачиваются продажи новых авто. Дилерские центры сократили размещение объявлений на 60% в течение последней недели. При этом часть брендов - ВMW, General Motors, Volvo и Volkswagen - заявили о приостановке поставок автомобилей в Россию", - прокомментировала Погребец.
Аналитик "Дром" Игорь Олейников добавил, что продавцы уходят с рынка в условиях полной неопределенности и высокой инфляции.
"У частников нет уверенности, что они смогут на вырученные от продажи машины деньги приобрести взамен что-то достойное. Дилеры в свою очередь "замораживают" машины до прояснения текущих событий: согласно новым директивам от дистрибьюторов и общей ситуации на рынке. При стремительном сокращении предложения ежедневно растет спрос на машины: за неделю он увеличится на 35%. На настоящее время рынок продолжает оставаться нестабильным", - приводит слова Олейникова Погребец.
Собеседница в понедельник, 28 февраля, отмечала, что во время прошедших выходных россияне активно покупали все ранее выставленные на продажу машины. Каждый второй продавец еще перед выходными поднял цену на 20-30%, но в субботу-воскресенье произошла умеренная коррекция стоимости. В итоге за несколько дней цены на машины в России выросли на 13%.
На момент окончания торгов на Московской бирже вчера (расчетами "завтра" на 19.00 мск) курс доллара подскочил на 6,63 рубля, до 101,23 рубля, евро - на 6,49 рубля, до 112,49 рубля. Исторический максимум был достигнут в ходе торгов понедельника - 109,19 и 122 рубля соответственно.