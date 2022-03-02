https://ria.ru/20220302/avto-1776024600.html

Эксперты: рынок продаж автомобилей в России стремительно сокращается

Эксперты: рынок продаж автомобилей в России стремительно сокращается - РИА Новости, 02.03.2022

Эксперты: рынок продаж автомобилей в России стремительно сокращается

Частные и коммерческие продавцы автомобилей в России в последние несколько дней на фоне нестабильности рынка начали останавливать продажи, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:50

2022-03-02T09:50

2022-03-02T15:06

экономика

авто

санкции в отношении россии

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Частные и коммерческие продавцы автомобилей в России в последние несколько дней на фоне нестабильности рынка начали останавливать продажи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец."За последние четыре дня частные и коммерческие продавцы начали беспрецедентно останавливать торговлю авто. По состоянию на 28 февраля 2022 года количество машин, снятых с продажи, увеличилось на 53% по сравнению с данными неделей ранее. Самыми высокими темпами сворачиваются продажи новых авто. Дилерские центры сократили размещение объявлений на 60% в течение последней недели. При этом часть брендов - ВMW, General Motors, Volvo и Volkswagen - заявили о приостановке поставок автомобилей в Россию", - прокомментировала Погребец.Аналитик "Дром" Игорь Олейников добавил, что продавцы уходят с рынка в условиях полной неопределенности и высокой инфляции."У частников нет уверенности, что они смогут на вырученные от продажи машины деньги приобрести взамен что-то достойное. Дилеры в свою очередь "замораживают" машины до прояснения текущих событий: согласно новым директивам от дистрибьюторов и общей ситуации на рынке. При стремительном сокращении предложения ежедневно растет спрос на машины: за неделю он увеличится на 35%. На настоящее время рынок продолжает оставаться нестабильным", - приводит слова Олейникова Погребец.Собеседница в понедельник, 28 февраля, отмечала, что во время прошедших выходных россияне активно покупали все ранее выставленные на продажу машины. Каждый второй продавец еще перед выходными поднял цену на 20-30%, но в субботу-воскресенье произошла умеренная коррекция стоимости. В итоге за несколько дней цены на машины в России выросли на 13%.На момент окончания торгов на Московской бирже вчера (расчетами "завтра" на 19.00 мск) курс доллара подскочил на 6,63 рубля, до 101,23 рубля, евро - на 6,49 рубля, до 112,49 рубля. Исторический максимум был достигнут в ходе торгов понедельника - 109,19 и 122 рубля соответственно.

https://ria.ru/20220302/eksport-1776036006.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, авто, санкции в отношении россии