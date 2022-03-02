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Дилер предупредил о возможном росте цен на новые авто
Дилер предупредил о возможном росте цен на новые авто - РИА Новости, 02.03.2022
Дилер предупредил о возможном росте цен на новые авто
Новые автомобили в России в марте могут подорожать более чем на 20%, такой прогноз РИА Новости дал замгендиректора по продажам новых машин дилера "Авилон"... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T07:30
2022-03-02T12:04
авто
россия
автоваз
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новые автомобили в России в марте могут подорожать более чем на 20%, такой прогноз РИА Новости дал замгендиректора по продажам новых машин дилера "Авилон" Алексей Стариков.При этом Стариков подчеркнул, что пока об изменениях прайс-листов официальной информации не поступало.Ранее источник агентства в дилерской компании сообщал о возможном росте цен в ближайшей перспективе на 10-15%. Свой прайс-лист уже обновил отечественный "АвтоВАЗ". Так, стоимость всего модельного ряда Lada с 1 марта выросла на величины от 9 до 30%.Как пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто, рост ценников в первую очередь связан с резким изменением курса валют. "Дело в том, что все наши цены привязаны к валюте. Все автомобили, которые производятся в России, имеют достаточно большое количество комплектующих, привезенных из-за рубежа. Мы в этом случае зависим целиком и полностью от колебания курса валют", - отметил он.На момент окончания торгов на Московской бирже вчера (расчетами "завтра" на 19.00 мск) курс доллара подскочил на 6,63 рубля, до 101,23 рубля, евро - на 6,49 рубля, до 112,49 рубля. А исторический максимум был достигнут в ходе торгов понедельника -109,19 и 122 рубля соответственно.
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авто, россия, автоваз, общество
07:30 02.03.2022 (обновлено: 12:04 02.03.2022)
 
Дилер предупредил о возможном росте цен на новые авто

Представитель дилера "Авилон" Стариков: новые машины в марте могут подорожать на 20%

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новые автомобили в России в марте могут подорожать более чем на 20%, такой прогноз РИА Новости дал замгендиректора по продажам новых машин дилера "Авилон" Алексей Стариков.

"Стоимость автомобилей, скорее всего, будет пересмотрена с учетом увеличения курса валют. После того как они зафиксируются, розничные цены будут пересчитаны. Прогнозируемый рост стоимости автомобилей составит более 20%", — передает его слова о росте цен в марте пресс-служба дилера.

При этом Стариков подчеркнул, что пока об изменениях прайс-листов официальной информации не поступало.
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Ранее источник агентства в дилерской компании сообщал о возможном росте цен в ближайшей перспективе на 10-15%. Свой прайс-лист уже обновил отечественный "АвтоВАЗ". Так, стоимость всего модельного ряда Lada с 1 марта выросла на величины от 9 до 30%.
Как пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто, рост ценников в первую очередь связан с резким изменением курса валют. "Дело в том, что все наши цены привязаны к валюте. Все автомобили, которые производятся в России, имеют достаточно большое количество комплектующих, привезенных из-за рубежа. Мы в этом случае зависим целиком и полностью от колебания курса валют", - отметил он.
На момент окончания торгов на Московской бирже вчера (расчетами "завтра" на 19.00 мск) курс доллара подскочил на 6,63 рубля, до 101,23 рубля, евро - на 6,49 рубля, до 112,49 рубля. А исторический максимум был достигнут в ходе торгов понедельника -109,19 и 122 рубля соответственно.
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