https://ria.ru/20220302/avto-1775964677.html

Дилер предупредил о возможном росте цен на новые авто

Дилер предупредил о возможном росте цен на новые авто - РИА Новости, 02.03.2022

Дилер предупредил о возможном росте цен на новые авто

Новые автомобили в России в марте могут подорожать более чем на 20%, такой прогноз РИА Новости дал замгендиректора по продажам новых машин дилера "Авилон"... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T07:30

2022-03-02T07:30

2022-03-02T12:04

авто

россия

автоваз

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новые автомобили в России в марте могут подорожать более чем на 20%, такой прогноз РИА Новости дал замгендиректора по продажам новых машин дилера "Авилон" Алексей Стариков.При этом Стариков подчеркнул, что пока об изменениях прайс-листов официальной информации не поступало.Ранее источник агентства в дилерской компании сообщал о возможном росте цен в ближайшей перспективе на 10-15%. Свой прайс-лист уже обновил отечественный "АвтоВАЗ". Так, стоимость всего модельного ряда Lada с 1 марта выросла на величины от 9 до 30%.Как пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто, рост ценников в первую очередь связан с резким изменением курса валют. "Дело в том, что все наши цены привязаны к валюте. Все автомобили, которые производятся в России, имеют достаточно большое количество комплектующих, привезенных из-за рубежа. Мы в этом случае зависим целиком и полностью от колебания курса валют", - отметил он.На момент окончания торгов на Московской бирже вчера (расчетами "завтра" на 19.00 мск) курс доллара подскочил на 6,63 рубля, до 101,23 рубля, евро - на 6,49 рубля, до 112,49 рубля. А исторический максимум был достигнут в ходе торгов понедельника -109,19 и 122 рубля соответственно.

https://ria.ru/20220301/bmw-1775935109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

авто, россия, автоваз, общество