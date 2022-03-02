https://ria.ru/20220302/artamonov-1776083371.html

Губернатор Артамонов: липецкие предприятия работают стабильно

Губернатор Артамонов: липецкие предприятия работают стабильно - РИА Новости, 02.03.2022

Губернатор Артамонов: липецкие предприятия работают стабильно

Ведущие предприятия пищевой и топливной промышленности Липецкой области готовятся к работе в условиях сложной экономической ситуации, все они работают... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:46

2022-03-02T16:46

2022-03-02T16:46

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Ведущие предприятия пищевой и топливной промышленности Липецкой области готовятся к работе в условиях сложной экономической ситуации, все они работают стабильно, заявил глава региона Игорь Артамонов.Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, губернатор в среду проинспектировал эти предприятия на предмет их готовности к работе в условиях сложной экономической ситуации, все руководители предприятий заверили главу региона, что поводов для беспокойства нет."У нас нет оснований для беспокойства. С продовольствием в регионе все хорошо, мы полностью себя обеспечиваем, но надо посмотреть возможные риски, которые связаны с изменением курса валют и с западными поставками", - сказал Артамонов.Губернатор пояснил, что трудности могут возникнуть из-за товаров для пищевой промышленности, различных добавок, упаковки и запчастей для оборудования, которые покупали за рубежом. По его словам, эти вопросы сейчас прорабатываются, и будут приняты все меры для решения возникающих проблем.По данным пресс-службы администрации области, база нефтепродуктов, расположенная в районе Сырского Рудника в Липецке, располагает достаточным резервом, чтобы обеспечить город горюче-смазочными материалами. На хлебозаводе "Лимак", который ежемесячно выпускает около 4 тысяч тонн хлеба и обеспечивает продукцией всю область, в настоящее время никаких изменений в работе производства нет, все функционирует в штатном режиме, хлеб и макароны производят из местного сырья, а запасов муки хватит как минимум до нового сезона, создан резерв запчастей для возможного ремонта оборудования, компания готова при необходимости запустить две резервные линии.Гендиректор хлебозавода доложил Артамонову, что трудности могут возникнуть с приобретением упаковочной пленки, которую завод закупал за границей, но сейчас рассматривается вариант сотрудничества с российскими компаниями.

https://ria.ru/20220302/biznes-1776075349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов