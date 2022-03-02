https://ria.ru/20220302/artamonov-1776083371.html
Губернатор Артамонов: липецкие предприятия работают стабильно
Губернатор Артамонов: липецкие предприятия работают стабильно - РИА Новости, 02.03.2022
Губернатор Артамонов: липецкие предприятия работают стабильно
Ведущие предприятия пищевой и топливной промышленности Липецкой области готовятся к работе в условиях сложной экономической ситуации, все они работают... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:46
2022-03-02T16:46
2022-03-02T16:46
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Ведущие предприятия пищевой и топливной промышленности Липецкой области готовятся к работе в условиях сложной экономической ситуации, все они работают стабильно, заявил глава региона Игорь Артамонов.Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, губернатор в среду проинспектировал эти предприятия на предмет их готовности к работе в условиях сложной экономической ситуации, все руководители предприятий заверили главу региона, что поводов для беспокойства нет."У нас нет оснований для беспокойства. С продовольствием в регионе все хорошо, мы полностью себя обеспечиваем, но надо посмотреть возможные риски, которые связаны с изменением курса валют и с западными поставками", - сказал Артамонов.Губернатор пояснил, что трудности могут возникнуть из-за товаров для пищевой промышленности, различных добавок, упаковки и запчастей для оборудования, которые покупали за рубежом. По его словам, эти вопросы сейчас прорабатываются, и будут приняты все меры для решения возникающих проблем.По данным пресс-службы администрации области, база нефтепродуктов, расположенная в районе Сырского Рудника в Липецке, располагает достаточным резервом, чтобы обеспечить город горюче-смазочными материалами. На хлебозаводе "Лимак", который ежемесячно выпускает около 4 тысяч тонн хлеба и обеспечивает продукцией всю область, в настоящее время никаких изменений в работе производства нет, все функционирует в штатном режиме, хлеб и макароны производят из местного сырья, а запасов муки хватит как минимум до нового сезона, создан резерв запчастей для возможного ремонта оборудования, компания готова при необходимости запустить две резервные линии.Гендиректор хлебозавода доложил Артамонову, что трудности могут возникнуть с приобретением упаковочной пленки, которую завод закупал за границей, но сейчас рассматривается вариант сотрудничества с российскими компаниями.
https://ria.ru/20220302/biznes-1776075349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости
. Ведущие предприятия пищевой и топливной промышленности Липецкой области готовятся к работе в условиях сложной экономической ситуации, все они работают стабильно, заявил глава региона Игорь Артамонов
.
Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, губернатор в среду проинспектировал эти предприятия на предмет их готовности к работе в условиях сложной экономической ситуации, все руководители предприятий заверили главу региона, что поводов для беспокойства нет.
"У нас нет оснований для беспокойства. С продовольствием в регионе все хорошо, мы полностью себя обеспечиваем, но надо посмотреть возможные риски, которые связаны с изменением курса валют и с западными поставками", - сказал Артамонов.
Губернатор пояснил, что трудности могут возникнуть из-за товаров для пищевой промышленности, различных добавок, упаковки и запчастей для оборудования, которые покупали за рубежом. По его словам, эти вопросы сейчас прорабатываются, и будут приняты все меры для решения возникающих проблем.
По данным пресс-службы администрации области, база нефтепродуктов, расположенная в районе Сырского Рудника в Липецке, располагает достаточным резервом, чтобы обеспечить город горюче-смазочными материалами. На хлебозаводе "Лимак", который ежемесячно выпускает около 4 тысяч тонн хлеба и обеспечивает продукцией всю область, в настоящее время никаких изменений в работе производства нет, все функционирует в штатном режиме, хлеб и макароны производят из местного сырья, а запасов муки хватит как минимум до нового сезона, создан резерв запчастей для возможного ремонта оборудования, компания готова при необходимости запустить две резервные линии.
Гендиректор хлебозавода доложил Артамонову, что трудности могут возникнуть с приобретением упаковочной пленки, которую завод закупал за границей, но сейчас рассматривается вариант сотрудничества с российскими компаниями.