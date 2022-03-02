https://ria.ru/20220302/apple-1775988479.html

Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве

Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве - РИА Новости, 02.03.2022

Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве

Российский ритейлер re:Store американской компании Apple, производящей iPhone, закрыл в среду свои магазины в Москве, при этом никаких объявлений у магазинов... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:41

2022-03-02T10:41

2022-03-02T11:52

технологии

россия

apple

м.видео

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский ритейлер re:Store американской компании Apple, производящей iPhone, закрыл в среду свои магазины в Москве, при этом никаких объявлений у магазинов нет, также как и сообщения на сайте продавца, передают корреспонденты РИА Новости.Ранее во вторник американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России.У дверей магазина на улице Пречистенка стояли несколько горожан, которые так и не дождались открытия.Техника Apple также не продается в магазине М.Видео в ТЦ "Европейский", при этом в магазине этой же сети у метро "Преображенская площадь", где этой продукции тоже нет, продавцы сообщили, что она скоро появится.Смартфоны Apple пока есть в продаже у сотовых операторов и на сайтах маркетплейсов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/platezhi-1775793459.html

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, россия, apple, м.видео, признание днр и лнр в россии