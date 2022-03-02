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Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве
Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве - РИА Новости, 02.03.2022
Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве
Российский ритейлер re:Store американской компании Apple, производящей iPhone, закрыл в среду свои магазины в Москве, при этом никаких объявлений у магазинов... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:41
2022-03-02T11:52
технологии
россия
apple
м.видео
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский ритейлер re:Store американской компании Apple, производящей iPhone, закрыл в среду свои магазины в Москве, при этом никаких объявлений у магазинов нет, также как и сообщения на сайте продавца, передают корреспонденты РИА Новости.Ранее во вторник американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России.У дверей магазина на улице Пречистенка стояли несколько горожан, которые так и не дождались открытия.Техника Apple также не продается в магазине М.Видео в ТЦ "Европейский", при этом в магазине этой же сети у метро "Преображенская площадь", где этой продукции тоже нет, продавцы сообщили, что она скоро появится.Смартфоны Apple пока есть в продаже у сотовых операторов и на сайтах маркетплейсов.
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технологии, россия, apple, м.видео, признание днр и лнр в россии
10:41 02.03.2022 (обновлено: 11:52 02.03.2022)
 
Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве

Магазины техники Apple re:Store не открылись 2 марта в Москве

© РИА Новости / Владимир АстапковичМужчина у входа в магазин re:Store в Москве. 2 марта 2022
Мужчина у входа в магазин re:Store в Москве. 2 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина у входа в магазин re:Store в Москве. 2 марта 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский ритейлер re:Store американской компании Apple, производящей iPhone, закрыл в среду свои магазины в Москве, при этом никаких объявлений у магазинов нет, также как и сообщения на сайте продавца, передают корреспонденты РИА Новости.
Ранее во вторник американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России.
У дверей магазина на улице Пречистенка стояли несколько горожан, которые так и не дождались открытия.
"Неделю назад решила купить новый iPhone, но что-то все тянула, теперь вот и не куплю", - сказала РИА Новости одна из ожидавших открытия.
Техника Apple также не продается в магазине М.Видео в ТЦ "Европейский", при этом в магазине этой же сети у метро "Преображенская площадь", где этой продукции тоже нет, продавцы сообщили, что она скоро появится.
Смартфоны Apple пока есть в продаже у сотовых операторов и на сайтах маркетплейсов.
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