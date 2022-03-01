Жириновский призвал к выполнению условий России на Украине
Лидер ЛДПР Жириновский призвал к выполнению условий России на Украине
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Фракция ЛДПР выступила с обращением по ситуации на Украине, в нем приводятся слова лидера партии Владимира Жириновского, который призвал занять жесткую линию и требовать выполнения условий России по ситуации на Украине.
"Надо обязательно занять жесткую линию и требовать выполнения наших требований", — приводятся слова Жириновского в обращении, которое распространила пресс-служба партии.
"Две трети населения Украины говорили по-русски. Миллионы украинцев имели близких родственников в России. Экономика Украины была ориентирована на Россию. Товарооборот между странами стремительно рос", — говорится в сообщении.
Однако сближение стран не понравилось Западу, тогда в Вашингтоне и сделали ставку на националистические силы, которые, по мнению партии, пришли к власти в стране, им оказали сопротивление в 2014 году жители двух областей Украины: Донецкой и Луганской. Против них были брошены "нацбатальоны", военизированные подразделения, находящиеся на частном содержании украинских олигархов, отмечается в сообщении.
После чего в стране "воцарился хаос", и через восемь лет началась российская военная операция. "В связи с этим ЛДПР выражает поддержку Армии России!… Мы понимаем, как важен для всей России в эти дни ваш боевой дух. Уверяем вас, в эти дни вся Россия с вами", — говорится в сообщении.
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Опубликовано: Н. Стома