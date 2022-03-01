https://ria.ru/20220301/zhirinovskiy-1775702418.html

Жириновский призвал к выполнению условий России на Украине

Жириновский призвал к выполнению условий России на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Жириновский призвал к выполнению условий России на Украине

Фракция ЛДПР выступила с обращением по ситуации на Украине, в нем приводятся слова лидера партии Владимира Жириновского, который призвал занять жесткую линию и... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T00:22

2022-03-01T00:22

2022-03-01T00:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

вашингтон (город)

лдпр

признание днр и лнр в россии

владимир жириновский

москва

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Фракция ЛДПР выступила с обращением по ситуации на Украине, в нем приводятся слова лидера партии Владимира Жириновского, который призвал занять жесткую линию и требовать выполнения условий России по ситуации на Украине.Также в нем приводится история ситуации, которая сложилась на Украине сегодня, по мнению ЛДПР. После распада СССР "враги России и Украины" надеялись, что странам никогда не восстановиться, но оба государства в течение нескольких лет встали на ноги и наладили взаимовыгодное сотрудничество."Две трети населения Украины говорили по-русски. Миллионы украинцев имели близких родственников в России. Экономика Украины была ориентирована на Россию. Товарооборот между странами стремительно рос", — говорится в сообщении.Однако сближение стран не понравилось Западу, тогда в Вашингтоне и сделали ставку на националистические силы, которые, по мнению партии, пришли к власти в стране, им оказали сопротивление в 2014 году жители двух областей Украины: Донецкой и Луганской. Против них были брошены "нацбатальоны", военизированные подразделения, находящиеся на частном содержании украинских олигархов, отмечается в сообщении.После чего в стране "воцарился хаос", и через восемь лет началась российская военная операция. "В связи с этим ЛДПР выражает поддержку Армии России!… Мы понимаем, как важен для всей России в эти дни ваш боевой дух. Уверяем вас, в эти дни вся Россия с вами", — говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775652903.html

россия

вашингтон (город)

москва

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, вашингтон (город), лдпр, признание днр и лнр в россии, владимир жириновский, москва, ссср