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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Жириновский призвал к выполнению условий России на Украине
Жириновский призвал к выполнению условий России на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Жириновский призвал к выполнению условий России на Украине
Фракция ЛДПР выступила с обращением по ситуации на Украине, в нем приводятся слова лидера партии Владимира Жириновского, который призвал занять жесткую линию и... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:22
2022-03-01T00:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
вашингтон (город)
лдпр
признание днр и лнр в россии
владимир жириновский
москва
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Фракция ЛДПР выступила с обращением по ситуации на Украине, в нем приводятся слова лидера партии Владимира Жириновского, который призвал занять жесткую линию и требовать выполнения условий России по ситуации на Украине.Также в нем приводится история ситуации, которая сложилась на Украине сегодня, по мнению ЛДПР. После распада СССР "враги России и Украины" надеялись, что странам никогда не восстановиться, но оба государства в течение нескольких лет встали на ноги и наладили взаимовыгодное сотрудничество."Две трети населения Украины говорили по-русски. Миллионы украинцев имели близких родственников в России. Экономика Украины была ориентирована на Россию. Товарооборот между странами стремительно рос", — говорится в сообщении.Однако сближение стран не понравилось Западу, тогда в Вашингтоне и сделали ставку на националистические силы, которые, по мнению партии, пришли к власти в стране, им оказали сопротивление в 2014 году жители двух областей Украины: Донецкой и Луганской. Против них были брошены "нацбатальоны", военизированные подразделения, находящиеся на частном содержании украинских олигархов, отмечается в сообщении.После чего в стране "воцарился хаос", и через восемь лет началась российская военная операция. "В связи с этим ЛДПР выражает поддержку Армии России!… Мы понимаем, как важен для всей России в эти дни ваш боевой дух. Уверяем вас, в эти дни вся Россия с вами", — говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, вашингтон (город), лдпр, признание днр и лнр в россии, владимир жириновский, москва, ссср
00:22 01.03.2022
 
Жириновский призвал к выполнению условий России на Украине

Лидер ЛДПР Жириновский призвал к выполнению условий России на Украине

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Фракция ЛДПР выступила с обращением по ситуации на Украине, в нем приводятся слова лидера партии Владимира Жириновского, который призвал занять жесткую линию и требовать выполнения условий России по ситуации на Украине.

"Надо обязательно занять жесткую линию и требовать выполнения наших требований", — приводятся слова Жириновского в обращении, которое распространила пресс-служба партии.

Также в нем приводится история ситуации, которая сложилась на Украине сегодня, по мнению ЛДПР. После распада СССР "враги России и Украины" надеялись, что странам никогда не восстановиться, но оба государства в течение нескольких лет встали на ноги и наладили взаимовыгодное сотрудничество.
"Две трети населения Украины говорили по-русски. Миллионы украинцев имели близких родственников в России. Экономика Украины была ориентирована на Россию. Товарооборот между странами стремительно рос", — говорится в сообщении.
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Однако сближение стран не понравилось Западу, тогда в Вашингтоне и сделали ставку на националистические силы, которые, по мнению партии, пришли к власти в стране, им оказали сопротивление в 2014 году жители двух областей Украины: Донецкой и Луганской. Против них были брошены "нацбатальоны", военизированные подразделения, находящиеся на частном содержании украинских олигархов, отмечается в сообщении.
После чего в стране "воцарился хаос", и через восемь лет началась российская военная операция. "В связи с этим ЛДПР выражает поддержку Армии России!… Мы понимаем, как важен для всей России в эти дни ваш боевой дух. Уверяем вас, в эти дни вся Россия с вами", — говорится в сообщении.
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Опубликовано: Н. Стома
 
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