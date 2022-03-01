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Архангельская область выкупит аварийное жилье у населения

Архангельская область выкупит аварийное жилье у населения - РИА Новости, 01.03.2022

Архангельская область выкупит аварийное жилье у населения

Власти Архангельской области приняли решение направить 1,16 миллиарда рублей на выкуп аварийного жилья у собственников, вырученные средства северяне смогут... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:02

2022-03-01T15:02

2022-03-01T15:02

архангельская область

общество

жилье

архангельск

россия

архангельская область

александр цыбульский

новодвинск

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АРХАНГЕЛЬСК, 1 мар – РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение направить 1,16 миллиарда рублей на выкуп аварийного жилья у собственников, вырученные средства северяне смогут потратить на улучшение жилищных условий, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский."Один миллиард 16 миллионов рублей в этом году мы направляем на выкуп аварийного жилья у собственников. Эти средства уже доведены до всех муниципальных образований Архангельской области. Речь идет о домах, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года", - написал Цыбульский.Он уточнил, что перед правительством региона и муниципалитетами стоит задача уже в этом году полностью завершить выкуп такого жилья у жителей региона. На средства от продажи государству аварийных квартир люди смогут улучшить свои жилищные условия.По информации главы региона, за последние три года таким альтернативным способом было расселено 36,5 тысячи квадратных метров жилья. В этом году задача полностью завершить процесс выкупа, а это 120 тысяч "квадратов". Цыбульский отметил, что хорошую динамику по выкупу жилья у собственников показывают Архангельск и Новодвинск. Остальным муниципалитетам он поручил активизировать работу по этому направлению.В прошлом году Архангельская область получила от правительства РФ 16,8 миллиарда рублей на завершение программы переселения людей из домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. "Эти средства рассчитаны на строительство домов и выкуп аварийного жилья у людей до полного выполнения программы. Полностью выполнить программу переселения планируем на год раньше поставленного срока – в 2024 году", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20211224/metallolom-1765341254.html

https://ria.ru/20211221/most-1764668179.html

архангельск

россия

архангельская область

новодвинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, жилье, архангельск, россия, архангельская область, александр цыбульский, новодвинск