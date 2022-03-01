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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html
Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии
Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии
Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN перечислил гарантии безопасности, которые Украина рассчитывает получить от Запада: территориальная... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:55
2022-03-01T22:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN перечислил гарантии безопасности, которые Украина рассчитывает получить от Запада: территориальная целостность, защита границ, особые отношения с соседями, полная безопасность."Мы готовы говорить про гарантии безопасности. Если они не готовы брать Украину в НАТО, потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, то есть гарантии безопасности наработанные общие для Украины. Это значит, что у нас есть наша территориальная целостность, наши границы защищены, у нас есть особые отношения со всеми соседями, мы в полной безопасности. И гаранты, которые нам дают безопасность, они нам это гарантируют юридически правильно", - сказал Зеленский.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775933777.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин
22:55 01.03.2022
 
Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии

Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии: территориальная целостность, защита границ

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN перечислил гарантии безопасности, которые Украина рассчитывает получить от Запада: территориальная целостность, защита границ, особые отношения с соседями, полная безопасность.
"Мы готовы говорить про гарантии безопасности. Если они не готовы брать Украину в НАТО, потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, то есть гарантии безопасности наработанные общие для Украины. Это значит, что у нас есть наша территориальная целостность, наши границы защищены, у нас есть особые отношения со всеми соседями, мы в полной безопасности. И гаранты, которые нам дают безопасность, они нам это гарантируют юридически правильно", - сказал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 21:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Журналист CNN рассказал, что интервьюировал Зеленского в "секретном месте"
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 21:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
 
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