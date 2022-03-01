https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775938416.html

Зеленский: для переговоров нужны хотя бы намеки на прекращение огня

Зеленский: для переговоров нужны хотя бы намеки на прекращение огня - РИА Новости, 01.03.2022

Зеленский: для переговоров нужны хотя бы намеки на прекращение огня

Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что для переговоров с РФ нужны "хотя бы намеки" на полное прекращение огня. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T22:05

2022-03-01T22:05

2022-03-01T22:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

владимир зеленский

украина

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что для переговоров с РФ нужны "хотя бы намеки" на полное прекращение огня."Прежде всего нужно сделать хотя бы какие-то намеки на то, что будет полное прекращение огня. Нельзя сесть, когда летают самолеты и идет бомбардировка, за стол переговоров", - сказал Зеленский.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775933777.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775846581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия