Зеленский: для переговоров нужны хотя бы намеки на прекращение огня
Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны хотя бы намеки на прекращение огня
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что для переговоров с РФ нужны "хотя бы намеки" на полное прекращение огня.
"Прежде всего нужно сделать хотя бы какие-то намеки на то, что будет полное прекращение огня. Нельзя сесть, когда летают самолеты и идет бомбардировка, за стол переговоров", - сказал Зеленский.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.