https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775937719.html
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:58
2022-03-01T21:58
2022-03-01T22:07
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным."Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже", - сказал Зеленский.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775912689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, россия, украина, владимир зеленский
21:58 01.03.2022 (обновлено: 22:07 01.03.2022)
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Президент Украины Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным