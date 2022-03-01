https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775912689.html

Зеленский: Байден сказал, что время для закрытия неба не пришло

Зеленский: Байден сказал, что время для закрытия неба не пришло - РИА Новости, 01.03.2022

Зеленский: Байден сказал, что время для закрытия неба не пришло

Владимир Зеленский утверждает, что президент США Джо Байден сказал ему, что время для закрытия воздушного пространства над Украиной еще не пришло. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:16

2022-03-01T19:16

2022-03-01T19:22

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что президент США Джо Байден сказал ему, что время для закрытия воздушного пространства над Украиной еще не пришло.Ранее Зеленский призывал рассмотреть закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, закрыть доступ РФ ко всем портам, каналам, аэропортам мира.О мнении Байдена по поводу закрытия неба над Украиной Зеленский заявил в интервью агентству Рейтер.Владимир Зеленский заявляет, что предложение закрыть небо над Украиной не означает втягивание НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775887661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, владимир зеленский