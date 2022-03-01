https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775912689.html
Зеленский: Байден сказал, что время для закрытия неба не пришло
Зеленский: Байден сказал, что время для закрытия неба не пришло - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский: Байден сказал, что время для закрытия неба не пришло
Владимир Зеленский утверждает, что президент США Джо Байден сказал ему, что время для закрытия воздушного пространства над Украиной еще не пришло. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:16
2022-03-01T19:16
2022-03-01T19:22
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владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что президент США Джо Байден сказал ему, что время для закрытия воздушного пространства над Украиной еще не пришло.Ранее Зеленский призывал рассмотреть закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов, закрыть доступ РФ ко всем портам, каналам, аэропортам мира.О мнении Байдена по поводу закрытия неба над Украиной Зеленский заявил в интервью агентству Рейтер.Владимир Зеленский заявляет, что предложение закрыть небо над Украиной не означает втягивание НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775887661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, владимир зеленский
19:16 01.03.2022 (обновлено: 19:22 01.03.2022)
Зеленский: Байден сказал, что время для закрытия неба не пришло
Президент Зеленский: Байден сказал, что время для закрытия неба над Украиной не пришло