https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775910622.html
Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности
Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности
Владимир Зеленский заявил, что если НАТО не хочет принимать Украину в альянс, Киеву будут необходимы гарантии безопасности. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:04
2022-03-01T19:04
2022-03-01T19:21
в мире
нато
украина
киев
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что если НАТО не хочет принимать Украину в альянс, Киеву будут необходимы гарантии безопасности.Зеленский в интервью агентству Рейтер отметил, что Украина будет требовать юридически обязательных гарантий безопасности, если НАТО закроет дверь перед перспективами вступления страны в альянс.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775910197.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, нато, украина, киев, владимир путин, россия, владимир зеленский
19:04 01.03.2022 (обновлено: 19:21 01.03.2022)
Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности
Президент Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности