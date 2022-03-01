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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775910197.html
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Владимир Зеленский в связи с военной операцией РФ на Украине заявил, что для того, чтобы сесть за стол переговоров с Москвой, необходимо прекращение огня,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:01
2022-03-01T19:20
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
киев
украина
владимир зеленский
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в связи с военной операцией РФ на Украине заявил, что для того, чтобы сесть за стол переговоров с Москвой, необходимо прекращение огня, передает во вторник агентство Рейтер,В понедельник на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций РФ и Украины, российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, второго марта.Как передает агентство Рейтер, Зеленский заявил, что "сперва необходимо полное прекращение огня", чтобы сесть за стол переговоров.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/slutskiy-1775661233.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин
19:01 01.03.2022 (обновлено: 19:20 01.03.2022)
 
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский: чтобы сесть за стол переговоров, нужно прекратить огонь

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в связи с военной операцией РФ на Украине заявил, что для того, чтобы сесть за стол переговоров с Москвой, необходимо прекращение огня, передает во вторник агентство Рейтер,
В понедельник на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций РФ и Украины, российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, второго марта.
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Как передает агентство Рейтер, Зеленский заявил, что "сперва необходимо полное прекращение огня", чтобы сесть за стол переговоров.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 19:16
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Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВладимир Путин
 
 
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