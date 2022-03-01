19:01 01.03.2022 (обновлено: 19:20 01.03.2022)
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Президент Украины Зеленский: чтобы сесть за стол переговоров, нужно прекратить огонь
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в связи с военной операцией РФ на Украине заявил, что для того, чтобы сесть за стол переговоров с Москвой, необходимо прекращение огня, передает во вторник агентство Рейтер,
В понедельник на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций РФ и Украины, российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, второго марта.
Как передает агентство Рейтер, Зеленский заявил, что "сперва необходимо полное прекращение огня", чтобы сесть за стол переговоров.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.