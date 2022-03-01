https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775856423.html
Зеленский заявил, что с Украиной ЕС будет крепче
Зеленский заявил, что с Украиной ЕС будет крепче - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский заявил, что с Украиной ЕС будет крепче
Владимир Зеленский заявил, что без Евросоюза Украина "будет одинокой", а с ней ЕС будет "точно более крепким". РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:53
2022-03-01T15:53
2022-03-01T15:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
европарламент
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что без Евросоюза Украина "будет одинокой", а с ней ЕС будет "точно более крепким"."Мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что сегодня мы всем показываем, что мы такие есть. С нами Европейский союз будет точно более крепким, без вас Украина будет одинокой", - сказал Зеленский в видеообращении к Европарламенту.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775695948.html
https://ria.ru/20220228/berbok-1775606125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европарламент, владимир зеленский, украина
Зеленский заявил, что с Украиной ЕС будет крепче
Зеленский заявил, что с Украиной Европейский союз будет крепче