https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775843237.html

Зеленский требует от Европы доказательств, что она "не бросила Киев"

Зеленский требует от Европы доказательств, что она "не бросила Киев" - РИА Новости, 01.03.2022

Зеленский требует от Европы доказательств, что она "не бросила Киев"

Владимир Зеленский потребовал от Европы доказательств, что она в нынешней ситуации не бросила Украину. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:59

2022-03-01T14:59

2022-03-01T15:49

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украина

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европарламент

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от Европы доказательств, что она в нынешней ситуации не бросила Украину."Мы доказали свою силу, доказали, что мы, как минимум, такие же как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы", - сказал Зеленский в Европарламенте.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, владимир зеленский, украина, европа, европарламент