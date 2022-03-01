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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775813351.html
В Кремле продолжают считать Зеленского президентом Украины
В Кремле продолжают считать Зеленского президентом Украины - РИА Новости, 01.03.2022
В Кремле продолжают считать Зеленского президентом Украины
Россия продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:41
2022-03-01T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
политика
украина
владимир зеленский
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, продолжает, это президент Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, продолжает ли Кремль считать Зеленского легитимным главой государства.Отвечая на вопрос журналиста, относится ли Зеленский к тем силам, которые надо денацифицировать, он отметил, что "это же не военный объект". "Но президент может дать команду сложить оружие, и тогда не будет никаких жертв", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775083712.html
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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политика, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
13:41 01.03.2022 (обновлено: 13:44 01.03.2022)
 
В Кремле продолжают считать Зеленского президентом Украины

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия продолжает считать Зеленского президентом Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, продолжает, это президент Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, продолжает ли Кремль считать Зеленского легитимным главой государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
Отвечая на вопрос журналиста, относится ли Зеленский к тем силам, которые надо денацифицировать, он отметил, что "это же не военный объект". "Но президент может дать команду сложить оружие, и тогда не будет никаких жертв", - сказал Песков.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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26 февраля, 08:00
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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