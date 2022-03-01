https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775813351.html

В Кремле продолжают считать Зеленского президентом Украины

В Кремле продолжают считать Зеленского президентом Украины - РИА Новости, 01.03.2022

В Кремле продолжают считать Зеленского президентом Украины

Россия продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:41

2022-03-01T13:41

2022-03-01T13:44

обострение ситуации в днр и лнр

политика

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владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, продолжает, это президент Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, продолжает ли Кремль считать Зеленского легитимным главой государства.Отвечая на вопрос журналиста, относится ли Зеленский к тем силам, которые надо денацифицировать, он отметил, что "это же не военный объект". "Но президент может дать команду сложить оружие, и тогда не будет никаких жертв", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775083712.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр