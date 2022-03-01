https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html

В Раде допустили капитуляцию и бегство Зеленского

В Раде допустили капитуляцию и бегство Зеленского - РИА Новости, 01.03.2022

В Раде допустили капитуляцию и бегство Зеленского

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива считает, что Владимир Зеленский, "выполнив свою грязную работу", уедет... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:06

2022-03-01T11:06

2022-03-01T11:36

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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украина

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива считает, что Владимир Зеленский, "выполнив свою грязную работу", уедет отдыхать и проживать украденные у народа деньги в США или Британию."Зеленский - это преступник, который сегодня, выполняя всего лишь навсего указания, уничтожает Украину, уничтожает свой народ, толкая его на это безумие. Он сбежит, война не через неделю, так две все равно закончится и закончится позорной капитуляцией. Капитуляцией Зеленского, который по большому счету, выполнив свою грязную работу, уедет отдыхать и проживать украденные у нашего народа деньги в Америку или Великобританию", - заявил Кива в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива