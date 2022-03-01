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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html
В Раде допустили капитуляцию и бегство Зеленского
В Раде допустили капитуляцию и бегство Зеленского - РИА Новости, 01.03.2022
В Раде допустили капитуляцию и бегство Зеленского
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива считает, что Владимир Зеленский, "выполнив свою грязную работу", уедет... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:06
2022-03-01T11:36
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива считает, что Владимир Зеленский, "выполнив свою грязную работу", уедет отдыхать и проживать украденные у народа деньги в США или Британию."Зеленский - это преступник, который сегодня, выполняя всего лишь навсего указания, уничтожает Украину, уничтожает свой народ, толкая его на это безумие. Он сбежит, война не через неделю, так две все равно закончится и закончится позорной капитуляцией. Капитуляцией Зеленского, который по большому счету, выполнив свою грязную работу, уедет отдыхать и проживать украденные у нашего народа деньги в Америку или Великобританию", - заявил Кива в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива
11:06 01.03.2022 (обновлено: 11:36 01.03.2022)
 
В Раде допустили капитуляцию и бегство Зеленского

Депутат Рады Кива: Зеленский сбежит, ситуация закончится его позорной капитуляцией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива считает, что Владимир Зеленский, "выполнив свою грязную работу", уедет отдыхать и проживать украденные у народа деньги в США или Британию.
"Зеленский - это преступник, который сегодня, выполняя всего лишь навсего указания, уничтожает Украину, уничтожает свой народ, толкая его на это безумие. Он сбежит, война не через неделю, так две все равно закончится и закончится позорной капитуляцией. Капитуляцией Зеленского, который по большому счету, выполнив свою грязную работу, уедет отдыхать и проживать украденные у нашего народа деньги в Америку или Великобританию", - заявил Кива в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 23:43
Небензя указал на главную слабость Зеленского
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньИлья Кива
 
 
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