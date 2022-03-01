https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775726992.html

Запад использует Зеленского как пешку, заявили в МИД Сирии

Запад использует Зеленского как пешку, заявили в МИД Сирии - РИА Новости, 01.03.2022

Запад использует Зеленского как пешку, заявили в МИД Сирии

Владимир Зеленский не является политиком, Запад создал его политическую фигуру и использует как пешку в своих стратегических интересах, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:38

2022-03-01T08:38

2022-03-01T08:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

совет безопасности оон

сирия

башар джаафари

владимир зеленский

украина

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ДАМАСК, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не является политиком, Запад создал его политическую фигуру и использует как пешку в своих стратегических интересах, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари."Мое личное мнение, что Зеленский не выходец политического традиционного института… Его политическая карьера - это результат переворота против президента (Петра) Порошенко… Зеленского используют как пешку Запада в стратегических интересах и теперь подрывают его репутацию втягиванием в конфликт с Россией. В этом ключе мы услышали его призыв исключить РФ из СБ ООН, как будто мы в мультипликационном фильме", - сказал Джаафари.Замминистра отметил, что СБ ООН был создан на принципах международного взаимопонимания после Второй мировой войны и создали его страны, победившие фашизм, в числе которых и Россия, советская армия взяла Берлин - оплот нацистов. "Никто не имеет право принижать роль России в международном балансе и сохранении мира и стабильности. Представьте, если бы в СБ ООН не было бы России и Китая, сколько бы войн и интервенций было", - добавил Джаафари.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, совет безопасности оон, сирия, башар джаафари, владимир зеленский, украина