Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775726992.html
Запад использует Зеленского как пешку, заявили в МИД Сирии
Запад использует Зеленского как пешку, заявили в МИД Сирии - РИА Новости, 01.03.2022
Запад использует Зеленского как пешку, заявили в МИД Сирии
Владимир Зеленский не является политиком, Запад создал его политическую фигуру и использует как пешку в своих стратегических интересах, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:38
2022-03-01T08:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
совет безопасности оон
сирия
башар джаафари
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591007_0:30:2560:1470_1920x0_80_0_0_02eceab7d29008c1d87e1b2e08b0dc7e.jpg
ДАМАСК, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не является политиком, Запад создал его политическую фигуру и использует как пешку в своих стратегических интересах, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари."Мое личное мнение, что Зеленский не выходец политического традиционного института… Его политическая карьера - это результат переворота против президента (Петра) Порошенко… Зеленского используют как пешку Запада в стратегических интересах и теперь подрывают его репутацию втягиванием в конфликт с Россией. В этом ключе мы услышали его призыв исключить РФ из СБ ООН, как будто мы в мультипликационном фильме", - сказал Джаафари.Замминистра отметил, что СБ ООН был создан на принципах международного взаимопонимания после Второй мировой войны и создали его страны, победившие фашизм, в числе которых и Россия, советская армия взяла Берлин - оплот нацистов. "Никто не имеет право принижать роль России в международном балансе и сохранении мира и стабильности. Представьте, если бы в СБ ООН не было бы России и Китая, сколько бы войн и интервенций было", - добавил Джаафари.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
россия
сирия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591007_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_7cc4f587a5a9e0d8e79b203cdff3092a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, совет безопасности оон, сирия, башар джаафари, владимир зеленский, украина
08:38 01.03.2022
 
Запад использует Зеленского как пешку, заявили в МИД Сирии

Замглавы МИД Сирии Джаафари: Запад использует Зеленского как пешку в своих интересах

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не является политиком, Запад создал его политическую фигуру и использует как пешку в своих стратегических интересах, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.
"Мое личное мнение, что Зеленский не выходец политического традиционного института… Его политическая карьера - это результат переворота против президента (Петра) Порошенко… Зеленского используют как пешку Запада в стратегических интересах и теперь подрывают его репутацию втягиванием в конфликт с Россией. В этом ключе мы услышали его призыв исключить РФ из СБ ООН, как будто мы в мультипликационном фильме", - сказал Джаафари.
Замминистра отметил, что СБ ООН был создан на принципах международного взаимопонимания после Второй мировой войны и создали его страны, победившие фашизм, в числе которых и Россия, советская армия взяла Берлин - оплот нацистов. "Никто не имеет право принижать роль России в международном балансе и сохранении мира и стабильности. Представьте, если бы в СБ ООН не было бы России и Китая, сколько бы войн и интервенций было", - добавил Джаафари.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
08:00
"Разрушали Байден с компанией". Как в мире отреагировали на действия России
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСовет Безопасности ООНСирияБашар ДжаафариВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала