Запад использует Зеленского как пешку, заявили в МИД Сирии
Замглавы МИД Сирии Джаафари: Запад использует Зеленского как пешку в своих интересах
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе
ДАМАСК, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не является политиком, Запад создал его политическую фигуру и использует как пешку в своих стратегических интересах, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.
"Мое личное мнение, что Зеленский не выходец политического традиционного института… Его политическая карьера - это результат переворота против президента (Петра) Порошенко… Зеленского используют как пешку Запада в стратегических интересах и теперь подрывают его репутацию втягиванием в конфликт с Россией. В этом ключе мы услышали его призыв исключить РФ из СБ ООН, как будто мы в мультипликационном фильме", - сказал Джаафари.
Замминистра отметил, что СБ ООН был создан на принципах международного взаимопонимания после Второй мировой войны и создали его страны, победившие фашизм, в числе которых и Россия, советская армия взяла Берлин - оплот нацистов. "Никто не имеет право принижать роль России в международном балансе и сохранении мира и стабильности. Представьте, если бы в СБ ООН не было бы России и Китая, сколько бы войн и интервенций было", - добавил Джаафари.
Опубликовано: О. Фомченкова