16:35 01.03.2022 (обновлено: 16:55 01.03.2022)
Пролет делегации во главе с Лавровым на СПЧ ООН запретили Эстония и Польша
Пролет делегации во главе с Лавровым на заседание СПЧ ООН запретили Эстония и Польша
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в лукавой позиции из-за его объяснения причин несостоявшегося визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеву на заседание СПЧ ООН.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не запрещал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову лететь на заседание СПЧ ООН в Женеве.
"Российской стороной было проработано два маршрута для борта делегации Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с участием в заседании комитета по разоружению и Совета ООН по правам человека в Отделении всемирной Организации в Женеве. Пролёт запретили Польша и Эстония. Секретариат ООН об этом знал. При этом обе страны ссылались на санкции ЕС", - написала Захарова в Telegram-канале.
В связи с этим она упрекнула главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в лукавстве.
"Так вот, господин Боррель. Ваше лукавство заключается в том, что когда по критическим для нашей страны вопросам безопасности Сергей Лавров запрашивал позицию стран в их национальном качестве, за всех членов ЕС ответили Вы. Хотя ни Вас лично, ни ЕС как организацию никто не спрашивал... А когда эти же страны отказали в пролёте борта делегации на мероприятия ООН в Женеве в связи с озвученными Вами рестрикциями ЕС, Вы говорите, что это их суверенное решение. Лукавство лукавых", - написала Захарова.
Ранее в МИД РФ сообщили, что обращение к Секретариату ООН по этому вопросу не дало результатов и руководство организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации во главе с Лавровым.
Диписточник в Женеве говорил РИА Новости, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.