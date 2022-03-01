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Пролет делегации во главе с Лавровым на СПЧ ООН запретили Эстония и Польша
Пролет делегации во главе с Лавровым на СПЧ ООН запретили Эстония и Польша - РИА Новости, 01.03.2022
Пролет делегации во главе с Лавровым на СПЧ ООН запретили Эстония и Польша
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в лукавой позиции из-за его объяснения причин... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:35
2022-03-01T16:55
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
польша
эстония
жозеп боррель
россия
оон
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в лукавой позиции из-за его объяснения причин несостоявшегося визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеву на заседание СПЧ ООН.Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не запрещал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову лететь на заседание СПЧ ООН в Женеве."Российской стороной было проработано два маршрута для борта делегации Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с участием в заседании комитета по разоружению и Совета ООН по правам человека в Отделении всемирной Организации в Женеве. Пролёт запретили Польша и Эстония. Секретариат ООН об этом знал. При этом обе страны ссылались на санкции ЕС", - написала Захарова в Telegram-канале.В связи с этим она упрекнула главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в лукавстве."Так вот, господин Боррель. Ваше лукавство заключается в том, что когда по критическим для нашей страны вопросам безопасности Сергей Лавров запрашивал позицию стран в их национальном качестве, за всех членов ЕС ответили Вы. Хотя ни Вас лично, ни ЕС как организацию никто не спрашивал... А когда эти же страны отказали в пролёте борта делегации на мероприятия ООН в Женеве в связи с озвученными Вами рестрикциями ЕС, Вы говорите, что это их суверенное решение. Лукавство лукавых", - написала Захарова.Ранее в МИД РФ сообщили, что обращение к Секретариату ООН по этому вопросу не дало результатов и руководство организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации во главе с Лавровым.Диписточник в Женеве говорил РИА Новости, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.
https://ria.ru/20220301/mid-1775827992.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, польша, эстония, жозеп боррель, россия, оон
16:35 01.03.2022 (обновлено: 16:55 01.03.2022)
 
Пролет делегации во главе с Лавровым на СПЧ ООН запретили Эстония и Польша

Пролет делегации во главе с Лавровым на заседание СПЧ ООН запретили Эстония и Польша

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в лукавой позиции из-за его объяснения причин несостоявшегося визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеву на заседание СПЧ ООН.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не запрещал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову лететь на заседание СПЧ ООН в Женеве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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"Российской стороной было проработано два маршрута для борта делегации Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с участием в заседании комитета по разоружению и Совета ООН по правам человека в Отделении всемирной Организации в Женеве. Пролёт запретили Польша и Эстония. Секретариат ООН об этом знал. При этом обе страны ссылались на санкции ЕС", - написала Захарова в Telegram-канале.
В связи с этим она упрекнула главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в лукавстве.
"Так вот, господин Боррель. Ваше лукавство заключается в том, что когда по критическим для нашей страны вопросам безопасности Сергей Лавров запрашивал позицию стран в их национальном качестве, за всех членов ЕС ответили Вы. Хотя ни Вас лично, ни ЕС как организацию никто не спрашивал... А когда эти же страны отказали в пролёте борта делегации на мероприятия ООН в Женеве в связи с озвученными Вами рестрикциями ЕС, Вы говорите, что это их суверенное решение. Лукавство лукавых", - написала Захарова.
Ранее в МИД РФ сообщили, что обращение к Секретариату ООН по этому вопросу не дало результатов и руководство организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации во главе с Лавровым.
Диписточник в Женеве говорил РИА Новости, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.
Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровПольшаЭстонияЖозеп БоррельРоссияООН
 
 
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