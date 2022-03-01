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В Госдуме обсудят предложения о полном запрете суррогатного материнства
В Госдуме обсудят предложения о полном запрете суррогатного материнства - РИА Новости, 01.03.2022
В Госдуме обсудят предложения о полном запрете суррогатного материнства
Патриаршая комиссия при РПЦ представит законодательные инициативы о полном запрете института суррогатного материнства в России на встрече с депутатами 24 марта, РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:31
2022-03-01T10:31
2022-03-01T10:31
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Патриаршая комиссия при РПЦ представит законодательные инициативы о полном запрете института суррогатного материнства в России на встрече с депутатами 24 марта, заявила РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина."24 марта мы собираем экспертов своего комитета, которые нам должны предложить законодательные инициативы по полному запрету суррогатного материнства. Совместно с нами над этим работает Патриаршая комиссия при РПЦ, готовит нам конкретные формулировки в законодательство", - сказала Останина.Как пояснила парламентарий, в комитете уже подготовлена поправка в закон "Об охране здоровья", предлагающая изъять норму о суррогатном материнстве."Но вот Патриаршая комиссия предлагает другие формулировки, мы на них посмотрим. Я думаю, что осознание, что мы должны отказаться от продажи наших детей не только за рубежом, но и внутри страны, оно пришло сегодня если не ко всем, то ко многим. Мы хотим внести закон о полном запрете суррогатного материнства в России", - добавила она.Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что закон о полном запрете суррогатного материнства в РФ могут принять в осеннюю сессию. В свою очередь, первый замглавы комитета Татьяна Буцкая (ЕР) сообщила, что в думском комитете такой законопроект не рассматривается. Комитет Госдумы ранее одобрил концепцию законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Сообщалось, что депутаты могут начать рассмотрение документа в феврале.
https://ria.ru/20220128/gosduma-1769975985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, общество
В Госдуме обсудят предложения о полном запрете суррогатного материнства
Депутат Останина: в Госдуме обсудят предложения о полном запрете суррогатного материнства
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Патриаршая комиссия при РПЦ представит законодательные инициативы о полном запрете института суррогатного материнства в России на встрече с депутатами 24 марта, заявила РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
"24 марта мы собираем экспертов своего комитета, которые нам должны предложить законодательные инициативы по полному запрету суррогатного материнства. Совместно с нами над этим работает Патриаршая комиссия при РПЦ, готовит нам конкретные формулировки в законодательство", - сказала Останина.
Как пояснила парламентарий, в комитете уже подготовлена поправка в закон "Об охране здоровья", предлагающая изъять норму о суррогатном материнстве.
"Но вот Патриаршая комиссия предлагает другие формулировки, мы на них посмотрим. Я думаю, что осознание, что мы должны отказаться от продажи наших детей не только за рубежом, но и внутри страны, оно пришло сегодня если не ко всем, то ко многим. Мы хотим внести закон о полном запрете суррогатного материнства в России", - добавила она.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что закон о полном запрете суррогатного материнства в РФ
могут принять в осеннюю сессию. В свою очередь, первый замглавы комитета Татьяна Буцкая (ЕР) сообщила, что в думском комитете такой законопроект не рассматривается. Комитет Госдумы
ранее одобрил концепцию законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Сообщалось, что депутаты могут начать рассмотрение документа в феврале.