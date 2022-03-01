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Несколько новых законов вступят в силу в РФ с 1 марта
Несколько новых законов вступят в силу в РФ с 1 марта - РИА Новости, 01.03.2022
Несколько новых законов вступят в силу в РФ с 1 марта
Несколько новых законов вступают в силу в России с 1 марта. Телеканал "360" рассказал об основных изменениях в законодательстве. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:34
2022-03-01T17:34
2022-03-01T17:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Несколько новых законов вступают в силу в России с 1 марта. Телеканал "360" рассказал об основных изменениях в законодательстве.Жители Московской области смогут оплатить услуги по газификации своего жилья деньгами из регионального материнского капитала. Это касается многодетных семей, у которых четверо и более детей или же до 2023 года родится третий ребенок.Кроме того, 1 марта 2022 года с государственного кадастрового учета снимут временные земельные участки, которые были образованы и поставлены на учет с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года, однако права на них до сих пор не зарегистрированы.Фермеры смогут жить на той же земле, на которой работают: частный дом можно будет возвести на землях сельскохозяйственного назначения, но при условии, что он будет служить нуждам сельского хозяйства.Будут изменения и для жителей квартир: россияне, которые живут в государственных квартирах по договорам социального найма, должны будут немедленно сообщать о неисправностях жилого помещения, сантехники или другого оборудования.Закон "О сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками" запретит ГМО: при производстве нельзя будет применять клонирование и методы генной инженерии, а также ионизирующее излучение, генно-инженерно-модифицированные и трансгенные организмы.Также с 1 марта вступают в силу несколько штрафов. Владельцев квартир будут штрафовать за незаконное остекление балконов, а водителей – за езду без диагностической карты о прохождении техосмотра.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Несколько новых законов вступают в силу в России с 1 марта. Телеканал "360"
рассказал об основных изменениях в законодательстве.
Жители Московской области смогут оплатить услуги по газификации своего жилья деньгами из регионального материнского капитала. Это касается многодетных семей, у которых четверо и более детей или же до 2023 года родится третий ребенок.
Кроме того, 1 марта 2022 года с государственного кадастрового учета снимут временные земельные участки, которые были образованы и поставлены на учет с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года, однако права на них до сих пор не зарегистрированы.
Фермеры смогут жить на той же земле, на которой работают: частный дом можно будет возвести на землях сельскохозяйственного назначения, но при условии, что он будет служить нуждам сельского хозяйства.
Будут изменения и для жителей квартир: россияне, которые живут в государственных квартирах по договорам социального найма, должны будут немедленно сообщать о неисправностях жилого помещения, сантехники или другого оборудования.
Закон "О сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками" запретит ГМО: при производстве нельзя будет применять клонирование и методы генной инженерии, а также ионизирующее излучение, генно-инженерно-модифицированные и трансгенные организмы.
Также с 1 марта вступают в силу несколько штрафов. Владельцев квартир будут штрафовать за незаконное остекление балконов, а водителей – за езду без диагностической карты о прохождении техосмотра.