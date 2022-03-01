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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220301/zabolevaemost-1775750977.html
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 на 27,6%
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 на 27,6% - РИА Новости, 01.03.2022
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 на 27,6%
Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ по итогам последней недели снизился на 27,6%, рост заболеваемости коронавирусом по итогам последней недели... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:41
2022-03-01T10:52
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
москва
санкт-петербург
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ по итогам последней недели снизился на 27,6%, рост заболеваемости коронавирусом по итогам последней недели фиксируется лишь в шести регионах, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."По итогам 8 недели 2022 года в стране зарегистрировано 875 280 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 тысяч населения, что на 27,6% ниже чем на прошлой неделе, рост заболеваемости фиксируется только в 6 регионах, в 75 субъектах отмечено снижение. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в структуре заболеваемости только 10,7% случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, а 89,3% - на остальные субъекты страны.
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московская область (подмосковье)
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общество, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), москва, санкт-петербург, коронавирус covid-19
10:41 01.03.2022 (обновлено: 10:52 01.03.2022)
 
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 на 27,6%

Роспотребнадзор: показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6%

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ по итогам последней недели снизился на 27,6%, рост заболеваемости коронавирусом по итогам последней недели фиксируется лишь в шести регионах, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"По итогам 8 недели 2022 года в стране зарегистрировано 875 280 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 тысяч населения, что на 27,6% ниже чем на прошлой неделе, рост заболеваемости фиксируется только в 6 регионах, в 75 субъектах отмечено снижение. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в структуре заболеваемости только 10,7% случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, а 89,3% - на остальные субъекты страны.
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)МоскваСанкт-ПетербургКоронавирус COVID-19
 
 
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