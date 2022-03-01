https://ria.ru/20220301/zabolevaemost-1775750977.html

В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 на 27,6%

В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 на 27,6% - РИА Новости, 01.03.2022

В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 на 27,6%

Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ по итогам последней недели снизился на 27,6%, рост заболеваемости коронавирусом по итогам последней недели... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:41

2022-03-01T10:41

2022-03-01T10:52

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

москва

санкт-петербург

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ по итогам последней недели снизился на 27,6%, рост заболеваемости коронавирусом по итогам последней недели фиксируется лишь в шести регионах, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."По итогам 8 недели 2022 года в стране зарегистрировано 875 280 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 тысяч населения, что на 27,6% ниже чем на прошлой неделе, рост заболеваемости фиксируется только в 6 регионах, в 75 субъектах отмечено снижение. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в структуре заболеваемости только 10,7% случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, а 89,3% - на остальные субъекты страны.

https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775060437.html

московская область (подмосковье)

москва

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), москва, санкт-петербург, коронавирус covid-19