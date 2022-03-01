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Украинские войска обстреляли Ясное, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясное, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022

Украинские войска обстреляли Ясное, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой народной республике, было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:19

2022-03-01T13:19

2022-03-01T13:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой народной республике, было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.55 - н.п. Березовое - н.п. Ясное, выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия