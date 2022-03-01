Япония допустила сбои в поставке энергоресурсов из-за санкций против России
Японский министр Хагиуда допустил помехи в поставке энергоресурсов из-за санкций против РФ
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Правительство Японии намерено тесно взаимодействовать с США и европейскими странами для предотвращения возможных негативных последствий на поставки энергоресурсов в страну на фоне введенных против России санкций, в том числе отключения ряда российских банков от SWIFT, заявил глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
"Мы намерены взаимодействовать с США и европейскими странами, чтобы не допустить помех в поставках энергоресурсов в Японию", — заявил министр журналистам, комментируя отключение ряда российских банков от SWIFT.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Н. Брыкин