https://ria.ru/20220301/yaponiya-1775719309.html

Япония допустила сбои в поставке энергоресурсов из-за санкций против России

Япония допустила сбои в поставке энергоресурсов из-за санкций против России - РИА Новости, 01.03.2022

Япония допустила сбои в поставке энергоресурсов из-за санкций против России

Правительство Японии намерено тесно взаимодействовать с США и европейскими странами для предотвращения возможных негативных последствий на поставки... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T06:13

2022-03-01T06:13

2022-03-01T06:13

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

владимир путин

дмитрий песков

россия

киев

днр

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91189/78/911897811_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_f73fc0ca9c8175a318e2981a04318a35.jpg

ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Правительство Японии намерено тесно взаимодействовать с США и европейскими странами для предотвращения возможных негативных последствий на поставки энергоресурсов в страну на фоне введенных против России санкций, в том числе отключения ряда российских банков от SWIFT, заявил глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775716207.html

луганская народная республика

россия

киев

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Брыкин

Никита Брыкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

луганская народная республика, владимир путин, дмитрий песков, россия, киев, днр, япония, санкции в отношении россии