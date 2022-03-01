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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/yaponiya-1775719309.html
Япония допустила сбои в поставке энергоресурсов из-за санкций против России
Япония допустила сбои в поставке энергоресурсов из-за санкций против России - РИА Новости, 01.03.2022
Япония допустила сбои в поставке энергоресурсов из-за санкций против России
Правительство Японии намерено тесно взаимодействовать с США и европейскими странами для предотвращения возможных негативных последствий на поставки... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T06:13
2022-03-01T06:13
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
владимир путин
дмитрий песков
россия
киев
днр
япония
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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Правительство Японии намерено тесно взаимодействовать с США и европейскими странами для предотвращения возможных негативных последствий на поставки энергоресурсов в страну на фоне введенных против России санкций, в том числе отключения ряда российских банков от SWIFT, заявил глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика
россия
киев
япония
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Никита Брыкин
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луганская народная республика, владимир путин, дмитрий песков, россия, киев, днр, япония, санкции в отношении россии
06:13 01.03.2022
 
Япония допустила сбои в поставке энергоресурсов из-за санкций против России

Японский министр Хагиуда допустил помехи в поставке энергоресурсов из-за санкций против РФ

© Fotolia / nmann77Флаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Fotolia / nmann77
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Правительство Японии намерено тесно взаимодействовать с США и европейскими странами для предотвращения возможных негативных последствий на поставки энергоресурсов в страну на фоне введенных против России санкций, в том числе отключения ряда российских банков от SWIFT, заявил глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
"Мы намерены взаимодействовать с США и европейскими странами, чтобы не допустить помех в поставках энергоресурсов в Японию", — заявил министр журналистам, комментируя отключение ряда российских банков от SWIFT.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
04:22
Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияКиевДНРЯпонияСанкции в отношении России
 
 
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