https://ria.ru/20220301/vystavka-1775854401.html

Подмосковные предприятия участвуют в выставке народных промыслов в Париже

Подмосковные предприятия участвуют в выставке народных промыслов в Париже - РИА Новости, 01.03.2022

Подмосковные предприятия участвуют в выставке народных промыслов в Париже

Семь предприятий из Московской области принимают участие в выставке народных художественных промыслов "Искусство жить по-русски" в Париже, сообщает комитет... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:50

2022-03-01T15:50

2022-03-01T15:50

новости подмосковья

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Семь предприятий из Московской области принимают участие в выставке народных художественных промыслов "Искусство жить по-русски" в Париже, сообщает комитет туризма Подмосковья."Участниками выставки стали семь предприятий народных художественных промыслов Подмосковья. Среди участников - производственный кооператив "Дулевский фарфор", Фарфоровый завод Вербилки, АО "Федоскинская фабрика миниатюрной живописи", ООО "Жостовская фабрика декоративной росписи", ОАО "Павловопосадская платочная мануфактура", АО "Гжельский фарфоровый завод", ООО "Объединение Гжель", - говорится в сообщении комитета.Выставка "Искусство жить по-русски" приурочена к Году культурного наследия народов России, она продлится до 4 марта. Всего от страны свои изделия представили 19 предприятий, добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20220224/litsey-1774861577.html

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россия

париж

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), россия, париж