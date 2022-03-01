https://ria.ru/20220301/vystavka-1775854401.html
Подмосковные предприятия участвуют в выставке народных промыслов в Париже
Подмосковные предприятия участвуют в выставке народных промыслов в Париже - РИА Новости, 01.03.2022
Подмосковные предприятия участвуют в выставке народных промыслов в Париже
Семь предприятий из Московской области принимают участие в выставке народных художественных промыслов "Искусство жить по-русски" в Париже, сообщает комитет... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:50
2022-03-01T15:50
2022-03-01T15:50
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Семь предприятий из Московской области принимают участие в выставке народных художественных промыслов "Искусство жить по-русски" в Париже, сообщает комитет туризма Подмосковья."Участниками выставки стали семь предприятий народных художественных промыслов Подмосковья. Среди участников - производственный кооператив "Дулевский фарфор", Фарфоровый завод Вербилки, АО "Федоскинская фабрика миниатюрной живописи", ООО "Жостовская фабрика декоративной росписи", ОАО "Павловопосадская платочная мануфактура", АО "Гжельский фарфоровый завод", ООО "Объединение Гжель", - говорится в сообщении комитета.Выставка "Искусство жить по-русски" приурочена к Году культурного наследия народов России, она продлится до 4 марта. Всего от страны свои изделия представили 19 предприятий, добавляется в пресс-релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), россия, париж