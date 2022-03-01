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Культура
https://ria.ru/20220301/vystavka-1775765144.html
В Туле открылась выставка Дюрера из собрания Исторического музея
В Туле открылась выставка Дюрера из собрания Исторического музея - РИА Новости, 01.03.2022
В Туле открылась выставка Дюрера из собрания Исторического музея
В тульском филиале Государственного исторического музея открыли выставку "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:31
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В тульском филиале Государственного исторического музея открыли выставку "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея", говорится на сайте учреждения. В экспозицию вошли подлинники произведений знаменитого немецкого художника эпохи Возрождения, которые предоставил главный музей российской истории, расположенный в Москве. Шедевры впервые покинули стены ГИМа. Кроме того среди работ выставлены ксилографии "Геркулес" и "Мужская баня", "Портрет Эразма Роттердамского" и листы из серии "Гравированные страсти". Последние исполнены в сложной технике резцовой гравюры. Их, как подчеркивают в музее, Альбрехт Дюрер считал "вершиной своего мастерства".Посетители также смогут посмотреть на произведения современников Дюрера. Среди них, например, работы Ханса Бальдунга Грина, Даниэля и Иеронима Хопферов, Ханса Зебальда Бехама и других.Дополнят экспозицию и шире раскроют атмосферу средневековой Европы предметы декоративно-прикладного искусства: серебро, мебель, оружие, доспехи, монеты. Их тоже предоставил Государственный исторический музей. Выставка "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея" продлится до 4 апреля.
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новости культуры, выставки, тула, искусство, исторический музей, москва, европа
18:31 01.03.2022
 
В Туле открылась выставка Дюрера из собрания Исторического музея

В филиале ГИМа в Туле открылась выставка "Альбрехт Дюрер и его эпоха"

© Фото : Тульский филиал Исторического музеяГравюра Альбрехта Дюрера "Христос, стоящий у колонны" (начало XVI века), представленная на выставке "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея"
Гравюра Альбрехта Дюрера Христос, стоящий у колонны (начало XVI века), представленная на выставке Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Тульский филиал Исторического музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В тульском филиале Государственного исторического музея открыли выставку "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея", говорится на сайте учреждения.
В экспозицию вошли подлинники произведений знаменитого немецкого художника эпохи Возрождения, которые предоставил главный музей российской истории, расположенный в Москве. Шедевры впервые покинули стены ГИМа.
© предоставлено пресс-службой ГИМ"Меланхолия" на выставке "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры" в ГИМ
Меланхолия на выставке Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры в ГИМ
© предоставлено пресс-службой ГИМ
"Меланхолия" на выставке "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры" в ГИМ

"Туляки и гости города увидят знаменитые "мастерские гравюры" Дюрера: "Святой Иероним в келье", "Меланхолия I" и "Рыцарь, Смерть и Дьявол". Последняя, оттиск которой отсутствует в собрании ГИМ, будет представлена копией из коллекции Тульского музея изобразительных искусств (ГУК ТО "Тульское музейное объединение")", — отмечают в филиале Исторического музея в Туле.

Кроме того среди работ выставлены ксилографии "Геркулес" и "Мужская баня", "Портрет Эразма Роттердамского" и листы из серии "Гравированные страсти". Последние исполнены в сложной технике резцовой гравюры. Их, как подчеркивают в музее, Альбрехт Дюрер считал "вершиной своего мастерства".
© Фото : Тульский филиал Исторического музея

Гравюра Альбрехта Дюрера "Портрет Эразма Роттердамского" (1520) на выставке "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея"

Гравюра Альбрехта Дюрера Портрет Эразма Роттердамского (1520 г.) на выставке Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея
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Гравюра Альбрехта Дюрера "Портрет Эразма Роттердамского" (1520) на выставке "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея"

© Фото : Тульский филиал Исторического музея
© Фото : Тульский филиал Исторического музея

Гравюра Альбрехта Дюрера "Святой Иероним в келье" (1521)

Гравюра Альбрехта Дюрера Святой Иероним в келье (1521) на выставке Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея
2 из 3

Гравюра Альбрехта Дюрера "Святой Иероним в келье" (1521)

© Фото : Тульский филиал Исторического музея
© Фото : Тульский филиал Исторического музея

Гравюра Альбрехта Дюрера "Воскресение" (начало 1510-х годов)

Гравюра Альбрехта Дюрера Воскресение (начало 1510-х годов), представленная на выставке Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея
3 из 3

Гравюра Альбрехта Дюрера "Воскресение" (начало 1510-х годов)

© Фото : Тульский филиал Исторического музея
1 из 3

Гравюра Альбрехта Дюрера "Портрет Эразма Роттердамского" (1520) на выставке "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея"

© Фото : Тульский филиал Исторического музея
2 из 3

Гравюра Альбрехта Дюрера "Святой Иероним в келье" (1521)

© Фото : Тульский филиал Исторического музея
3 из 3

Гравюра Альбрехта Дюрера "Воскресение" (начало 1510-х годов)

© Фото : Тульский филиал Исторического музея
Посетители также смогут посмотреть на произведения современников Дюрера. Среди них, например, работы Ханса Бальдунга Грина, Даниэля и Иеронима Хопферов, Ханса Зебальда Бехама и других.
Дополнят экспозицию и шире раскроют атмосферу средневековой Европы предметы декоративно-прикладного искусства: серебро, мебель, оружие, доспехи, монеты. Их тоже предоставил Государственный исторический музей.
Выставка "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея" продлится до 4 апреля.
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