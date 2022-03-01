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В Туле открылась выставка Дюрера из собрания Исторического музея

В Туле открылась выставка Дюрера из собрания Исторического музея - РИА Новости, 01.03.2022

В Туле открылась выставка Дюрера из собрания Исторического музея

В тульском филиале Государственного исторического музея открыли выставку "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:31

2022-03-01T18:31

2022-03-01T18:31

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В тульском филиале Государственного исторического музея открыли выставку "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея", говорится на сайте учреждения. В экспозицию вошли подлинники произведений знаменитого немецкого художника эпохи Возрождения, которые предоставил главный музей российской истории, расположенный в Москве. Шедевры впервые покинули стены ГИМа. Кроме того среди работ выставлены ксилографии "Геркулес" и "Мужская баня", "Портрет Эразма Роттердамского" и листы из серии "Гравированные страсти". Последние исполнены в сложной технике резцовой гравюры. Их, как подчеркивают в музее, Альбрехт Дюрер считал "вершиной своего мастерства".Посетители также смогут посмотреть на произведения современников Дюрера. Среди них, например, работы Ханса Бальдунга Грина, Даниэля и Иеронима Хопферов, Ханса Зебальда Бехама и других.Дополнят экспозицию и шире раскроют атмосферу средневековой Европы предметы декоративно-прикладного искусства: серебро, мебель, оружие, доспехи, монеты. Их тоже предоставил Государственный исторический музей. Выставка "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея" продлится до 4 апреля.

https://ria.ru/20210402/dyurer-1603680853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, выставки, тула, искусство, исторический музей, москва, европа