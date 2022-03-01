В Туле открылась выставка Дюрера из собрания Исторического музея

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В тульском филиале Государственного исторического музея открыли выставку "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея", говорится на сайте учреждения. В экспозицию вошли подлинники произведений знаменитого немецкого художника эпохи Возрождения, которые предоставил главный музей российской истории, расположенный в Москве. Шедевры впервые покинули стены ГИМа. Кроме того среди работ выставлены ксилографии "Геркулес" и "Мужская баня", "Портрет Эразма Роттердамского" и листы из серии "Гравированные страсти". Последние исполнены в сложной технике резцовой гравюры. Их, как подчеркивают в музее, Альбрехт Дюрер считал "вершиной своего мастерства".Посетители также смогут посмотреть на произведения современников Дюрера. Среди них, например, работы Ханса Бальдунга Грина, Даниэля и Иеронима Хопферов, Ханса Зебальда Бехама и других.Дополнят экспозицию и шире раскроют атмосферу средневековой Европы предметы декоративно-прикладного искусства: серебро, мебель, оружие, доспехи, монеты. Их тоже предоставил Государственный исторический музей. Выставка "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея" продлится до 4 апреля.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В тульском филиале Государственного исторического музея открыли выставку "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея", говорится на сайте учреждения.
В экспозицию вошли подлинники произведений знаменитого немецкого художника эпохи Возрождения, которые предоставил главный музей российской истории, расположенный в Москве. Шедевры впервые покинули стены ГИМа.
"Меланхолия" на выставке "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры" в ГИМ
"Туляки и гости города увидят знаменитые "мастерские гравюры" Дюрера: "Святой Иероним в келье", "Меланхолия I" и "Рыцарь, Смерть и Дьявол". Последняя, оттиск которой отсутствует в собрании ГИМ, будет представлена копией из коллекции Тульского музея изобразительных искусств (ГУК ТО "Тульское музейное объединение")", — отмечают в филиале Исторического музея в Туле.
Кроме того среди работ выставлены ксилографии "Геркулес" и "Мужская баня", "Портрет Эразма Роттердамского" и листы из серии "Гравированные страсти". Последние исполнены в сложной технике резцовой гравюры. Их, как подчеркивают в музее, Альбрехт Дюрер считал "вершиной своего мастерства".
Посетители также смогут посмотреть на произведения современников Дюрера. Среди них, например, работы Ханса Бальдунга Грина, Даниэля и Иеронима Хопферов, Ханса Зебальда Бехама и других.
Дополнят экспозицию и шире раскроют атмосферу средневековой Европы предметы декоративно-прикладного искусства: серебро, мебель, оружие, доспехи, монеты. Их тоже предоставил Государственный исторический музей.
Выставка "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI века из собрания Исторического музея" продлится до 4 апреля.
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