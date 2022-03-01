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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220301/vvp-1775859959.html
ВВП КНР по итогам 2021 года вырос на 8,1%
ВВП КНР по итогам 2021 года вырос на 8,1% - РИА Новости, 01.03.2022
ВВП КНР по итогам 2021 года вырос на 8,1%
По сравнению с 2020 годом, ВВП Китая в 2021 году вырос более чем на 8%, сообщил Государственное статистическое управление КНР. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:07
2022-03-01T16:07
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 1 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". По сравнению с 2020 годом, ВВП Китая в 2021 году вырос более чем на 8%, сообщил Государственное статистическое управление КНР.ВВП Китая достиг почти 115 триллионов юаней - это более чем 18 триллионов долларов.По сравнению с 2020 годом, ВВП Китая вырос более чем на 8%. Цены по итогам года оставались стабильны, в потребительском секторе увеличившись менее чем на процент. Индекс цен производителей, который отражает изменение отпускных цен на материалы и комплектующие, вырос примерно на 8%. В 2021-м в стране создано почти 13 миллионов новых рабочих мест, рост показателя год к году почти достиг миллиона. Уровень городской безработицы, по данным Статуправления КНР, в прошлом году составил чуть более пяти процентов.
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Артем Смирнов
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китай
16:07 01.03.2022
 

ВВП КНР по итогам 2021 года вырос на 8,1%

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 1 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". По сравнению с 2020 годом, ВВП Китая в 2021 году вырос более чем на 8%, сообщил Государственное статистическое управление КНР.
ВВП Китая достиг почти 115 триллионов юаней - это более чем 18 триллионов долларов.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 15:53Россия-Китай: Главное
Китай увеличит финансирование сферы фундаментальных исследований
По сравнению с 2020 годом, ВВП Китая вырос более чем на 8%. Цены по итогам года оставались стабильны, в потребительском секторе увеличившись менее чем на процент. Индекс цен производителей, который отражает изменение отпускных цен на материалы и комплектующие, вырос примерно на 8%. В 2021-м в стране создано почти 13 миллионов новых рабочих мест, рост показателя год к году почти достиг миллиона. Уровень городской безработицы, по данным Статуправления КНР, в прошлом году составил чуть более пяти процентов.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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