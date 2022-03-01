https://ria.ru/20220301/vvp-1775859959.html

ВВП КНР по итогам 2021 года вырос на 8,1%

ВВП КНР по итогам 2021 года вырос на 8,1% - РИА Новости, 01.03.2022

ВВП КНР по итогам 2021 года вырос на 8,1%

По сравнению с 2020 годом, ВВП Китая в 2021 году вырос более чем на 8%, сообщил Государственное статистическое управление КНР. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:07

2022-03-01T16:07

2022-03-01T16:07

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 1 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". По сравнению с 2020 годом, ВВП Китая в 2021 году вырос более чем на 8%, сообщил Государственное статистическое управление КНР.ВВП Китая достиг почти 115 триллионов юаней - это более чем 18 триллионов долларов.По сравнению с 2020 годом, ВВП Китая вырос более чем на 8%. Цены по итогам года оставались стабильны, в потребительском секторе увеличившись менее чем на процент. Индекс цен производителей, который отражает изменение отпускных цен на материалы и комплектующие, вырос примерно на 8%. В 2021-м в стране создано почти 13 миллионов новых рабочих мест, рост показателя год к году почти достиг миллиона. Уровень городской безработицы, по данным Статуправления КНР, в прошлом году составил чуть более пяти процентов.

https://ria.ru/20220301/finansirovanie-1775856553.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай