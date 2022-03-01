https://ria.ru/20220301/vtb-1775948525.html
Работа мобильного приложения ВТБ на iOS из-за санкций может быть ограничена
Работа мобильного приложения ВТБ на iOS из-за санкций может быть ограничена - РИА Новости, 01.03.2022
Работа мобильного приложения ВТБ на iOS из-за санкций может быть ограничена
Работа мобильного приложения ВТБ на iOS может быть ограничена в ближайшее время из-за санкций, для проведения необходимых банковских операций клиенты могут... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:41
2022-03-01T23:41
2022-03-01T23:41
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
втб
apple ios
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Работа мобильного приложения ВТБ на iOS может быть ограничена в ближайшее время из-за санкций, для проведения необходимых банковских операций клиенты могут использовать WEB-версию ВТБ Онлайн, а также терминалы и банкоматы сети ВТБ, сообщила пресс-служба банка."В связи с введенными санкциями работа мобильного приложения ВТБ Онлайн на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время. Для проведения необходимых банковских операций клиенты могут использовать WEB-версию ВТБ Онлайн, а также терминалы и банкоматы сети ВТБ", - говорится в сообщении.Банк сообщил также, что клиентам, использующим смартфоны на базе Android, необходимо переустановить приложение ВТБ Онлайн по ссылке с сайта ВТБ. Инструкция по подключению будет размещена на сайте банка.В кредитной организации при этом подчеркнули, что офисы банка работают в обычном режиме, банкоматы и терминалы доступны клиентам в полном объеме. Карты принимаются к оплате во всех торговых точках внутри Российской Федерации.
https://ria.ru/20220301/mishustin-1775935611.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775941908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, втб, apple ios
Работа мобильного приложения ВТБ на iOS из-за санкций может быть ограничена
Работа мобильного приложения ВТБ на iOS из-за санкций может быть ограничена