https://ria.ru/20220301/vtb-1775948525.html

Работа мобильного приложения ВТБ на iOS из-за санкций может быть ограничена

Работа мобильного приложения ВТБ на iOS из-за санкций может быть ограничена - РИА Новости, 01.03.2022

Работа мобильного приложения ВТБ на iOS из-за санкций может быть ограничена

Работа мобильного приложения ВТБ на iOS может быть ограничена в ближайшее время из-за санкций, для проведения необходимых банковских операций клиенты могут... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T23:41

2022-03-01T23:41

2022-03-01T23:41

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

втб

apple ios

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Работа мобильного приложения ВТБ на iOS может быть ограничена в ближайшее время из-за санкций, для проведения необходимых банковских операций клиенты могут использовать WEB-версию ВТБ Онлайн, а также терминалы и банкоматы сети ВТБ, сообщила пресс-служба банка."В связи с введенными санкциями работа мобильного приложения ВТБ Онлайн на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время. Для проведения необходимых банковских операций клиенты могут использовать WEB-версию ВТБ Онлайн, а также терминалы и банкоматы сети ВТБ", - говорится в сообщении.Банк сообщил также, что клиентам, использующим смартфоны на базе Android, необходимо переустановить приложение ВТБ Онлайн по ссылке с сайта ВТБ. Инструкция по подключению будет размещена на сайте банка.В кредитной организации при этом подчеркнули, что офисы банка работают в обычном режиме, банкоматы и терминалы доступны клиентам в полном объеме. Карты принимаются к оплате во всех торговых точках внутри Российской Федерации.

https://ria.ru/20220301/mishustin-1775935611.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775941908.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, втб, apple ios