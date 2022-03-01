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Работа мобильного приложения ВТБ на iOS из-за санкций может быть ограничена
Работа мобильного приложения ВТБ на iOS из-за санкций может быть ограничена - РИА Новости, 01.03.2022
Работа мобильного приложения ВТБ на iOS из-за санкций может быть ограничена
Работа мобильного приложения ВТБ на iOS может быть ограничена в ближайшее время из-за санкций, для проведения необходимых банковских операций клиенты могут... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:41
2022-03-01T23:41
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
втб
apple ios
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Работа мобильного приложения ВТБ на iOS может быть ограничена в ближайшее время из-за санкций, для проведения необходимых банковских операций клиенты могут использовать WEB-версию ВТБ Онлайн, а также терминалы и банкоматы сети ВТБ, сообщила пресс-служба банка."В связи с введенными санкциями работа мобильного приложения ВТБ Онлайн на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время. Для проведения необходимых банковских операций клиенты могут использовать WEB-версию ВТБ Онлайн, а также терминалы и банкоматы сети ВТБ", - говорится в сообщении.Банк сообщил также, что клиентам, использующим смартфоны на базе Android, необходимо переустановить приложение ВТБ Онлайн по ссылке с сайта ВТБ. Инструкция по подключению будет размещена на сайте банка.В кредитной организации при этом подчеркнули, что офисы банка работают в обычном режиме, банкоматы и терминалы доступны клиентам в полном объеме. Карты принимаются к оплате во всех торговых точках внутри Российской Федерации.
https://ria.ru/20220301/mishustin-1775935611.html
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экономика, россия, втб, apple ios
23:41 01.03.2022
 
Работа мобильного приложения ВТБ на iOS из-за санкций может быть ограничена

Работа мобильного приложения ВТБ на iOS из-за санкций может быть ограничена

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкофис "ВТБ"
офис ВТБ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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офис "ВТБ"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Работа мобильного приложения ВТБ на iOS может быть ограничена в ближайшее время из-за санкций, для проведения необходимых банковских операций клиенты могут использовать WEB-версию ВТБ Онлайн, а также терминалы и банкоматы сети ВТБ, сообщила пресс-служба банка.
"В связи с введенными санкциями работа мобильного приложения ВТБ Онлайн на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время. Для проведения необходимых банковских операций клиенты могут использовать WEB-версию ВТБ Онлайн, а также терминалы и банкоматы сети ВТБ", - говорится в сообщении.
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Банк сообщил также, что клиентам, использующим смартфоны на базе Android, необходимо переустановить приложение ВТБ Онлайн по ссылке с сайта ВТБ. Инструкция по подключению будет размещена на сайте банка.
В кредитной организации при этом подчеркнули, что офисы банка работают в обычном режиме, банкоматы и терминалы доступны клиентам в полном объеме. Карты принимаются к оплате во всех торговых точках внутри Российской Федерации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияВТБApple iOS
 
 
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