https://ria.ru/20220301/vstrecha-1775812901.html
Путин встретится с губернатором Петербурга Бегловым
Путин встретится с губернатором Петербурга Бегловым - РИА Новости, 01.03.2022
Путин встретится с губернатором Петербурга Бегловым
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Петербурга Александр Бегловым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:40
2022-03-01T13:40
2022-03-01T13:40
политика
владимир путин
александр беглов
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Петербурга Александр Бегловым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него (Путина - ред.) продолжаются рабочие встречи, совещания внутренние, они не носят публичного характера - это все закрытые встречи. Будет у президента в середине дня Беглов, губернатор Санкт-Петербурга", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что на повестке обсуждение вопросов социально-экономического развития города.
https://ria.ru/20220301/razgovor-1775809014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, александр беглов, дмитрий песков
Путин встретится с губернатором Петербурга Бегловым
Президент Путин встретится с губернатором Петербурга Бегловым