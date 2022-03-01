https://ria.ru/20220301/vstrecha-1775812901.html

Путин встретится с губернатором Петербурга Бегловым

Путин встретится с губернатором Петербурга Бегловым - РИА Новости, 01.03.2022

Путин встретится с губернатором Петербурга Бегловым

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Петербурга Александр Бегловым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:40

2022-03-01T13:40

2022-03-01T13:40

политика

владимир путин

александр беглов

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Петербурга Александр Бегловым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него (Путина - ред.) продолжаются рабочие встречи, совещания внутренние, они не носят публичного характера - это все закрытые встречи. Будет у президента в середине дня Беглов, губернатор Санкт-Петербурга", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что на повестке обсуждение вопросов социально-экономического развития города.

https://ria.ru/20220301/razgovor-1775809014.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, александр беглов, дмитрий песков