https://ria.ru/20220301/voyschat-1775890023.html

ВТБ Капитал Инвестиции запустили ежедневные войсчаты для инвесторов

ВТБ Капитал Инвестиции запустили ежедневные войсчаты для инвесторов - РИА Новости, 01.03.2022

ВТБ Капитал Инвестиции запустили ежедневные войсчаты для инвесторов

Эксперты ВТБ Капитал Инвестиции на этой неделе ежедневно в 19:00 отвечают на вопросы инвесторов в телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции в формате войсчатов,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:46

2022-03-01T17:46

2022-03-01T17:46

втб

новости компаний - экономика

втб капитал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/64/1551786498_0:0:2808:1580_1920x0_80_0_0_1c1437d45b23444261f4225bc076cd1b.jpg

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Эксперты ВТБ Капитал Инвестиции на этой неделе ежедневно в 19:00 отвечают на вопросы инвесторов в телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции в формате войсчатов, сообщает пресс-служба банка.Подписчики канала могут задать любой вопрос в прямом эфире или прислать его в чат-бот. Инвестиционные консультанты и аналитики объясняют, что делать инвестору в текущей ситуации, как ребалансировать свой портфель. Вчера состоялся первый войсчат, который слушали более 4500 человек."В текущей ситуации очень непросто и нашим клиентам, и инвесторам других брокеров, поэтому стараемся максимально помочь, предоставить доступ к информации, аналитике, профессиональному взгляду на происходящее. Надеемся, что наши войсчаты станут хорошей возможностью прояснить многое для себя и получить ответы на самые беспокоящие вопросы", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводит пресс-служба.Новости, касающиеся обслуживания клиентов, и ответы на самые частые вопросы собраны на странице брокера на сайте ВТБ.

https://ria.ru/20220215/vtb-1772884637.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика, втб капитал