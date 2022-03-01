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ВТБ Капитал Инвестиции запустили ежедневные войсчаты для инвесторов
ВТБ Капитал Инвестиции запустили ежедневные войсчаты для инвесторов - РИА Новости, 01.03.2022
ВТБ Капитал Инвестиции запустили ежедневные войсчаты для инвесторов
Эксперты ВТБ Капитал Инвестиции на этой неделе ежедневно в 19:00 отвечают на вопросы инвесторов в телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции в формате войсчатов,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:46
2022-03-01T17:46
2022-03-01T17:46
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Эксперты ВТБ Капитал Инвестиции на этой неделе ежедневно в 19:00 отвечают на вопросы инвесторов в телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции в формате войсчатов, сообщает пресс-служба банка.Подписчики канала могут задать любой вопрос в прямом эфире или прислать его в чат-бот. Инвестиционные консультанты и аналитики объясняют, что делать инвестору в текущей ситуации, как ребалансировать свой портфель. Вчера состоялся первый войсчат, который слушали более 4500 человек."В текущей ситуации очень непросто и нашим клиентам, и инвесторам других брокеров, поэтому стараемся максимально помочь, предоставить доступ к информации, аналитике, профессиональному взгляду на происходящее. Надеемся, что наши войсчаты станут хорошей возможностью прояснить многое для себя и получить ответы на самые беспокоящие вопросы", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводит пресс-служба.Новости, касающиеся обслуживания клиентов, и ответы на самые частые вопросы собраны на странице брокера на сайте ВТБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новости компаний - экономика, втб капитал
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Эксперты ВТБ Капитал Инвестиции на этой неделе ежедневно в 19:00 отвечают на вопросы инвесторов в телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции в формате войсчатов, сообщает пресс-служба банка.
Подписчики канала могут задать любой вопрос в прямом эфире или прислать его в чат-бот. Инвестиционные консультанты и аналитики объясняют, что делать инвестору в текущей ситуации, как ребалансировать свой портфель. Вчера состоялся первый войсчат, который слушали более 4500 человек.
"В текущей ситуации очень непросто и нашим клиентам, и инвесторам других брокеров, поэтому стараемся максимально помочь, предоставить доступ к информации, аналитике, профессиональному взгляду на происходящее. Надеемся, что наши войсчаты станут хорошей возможностью прояснить многое для себя и получить ответы на самые беспокоящие вопросы", - отметил главный исполнительный директор ВТБ
Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводит пресс-служба.
Новости, касающиеся обслуживания клиентов, и ответы на самые частые вопросы собраны на странице брокера на сайте ВТБ.