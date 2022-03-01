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Захарова отреагировала на заявления в ЕС о финансовой войне против России
Захарова отреагировала на заявления в ЕС о финансовой войне против России - РИА Новости, 01.03.2022
Захарова отреагировала на заявления в ЕС о финансовой войне против России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы минфина Франции, что Евросоюз будет вести тотальную экономическую и финансовую РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:38
2022-03-01T11:38
экономика
брюно ле мэр
антон силуанов
дмитрий песков
германия
россия
украина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы минфина Франции, что Евросоюз будет вести тотальную экономическую и финансовую войну против России."Мы уже это поняли. Еще до создания Евросоюза. Лет 800 назад", - написала она в своем Telegram-канале.Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз будет вести глобальную экономическую и финансовую войну против России.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России
https://ria.ru/20220301/konfiskatsiya-1775737167.html
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экономика, брюно ле мэр, антон силуанов, дмитрий песков, германия, россия, украина, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз
11:38 01.03.2022
 
Захарова отреагировала на заявления в ЕС о финансовой войне против России

Представитель МИД Захарова о заявлении о финансовой войне против России: мы уже это поняли

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы минфина Франции, что Евросоюз будет вести тотальную экономическую и финансовую войну против России.
"Мы уже это поняли. Еще до создания Евросоюза. Лет 800 назад", - написала она в своем Telegram-канале.
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Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз будет вести глобальную экономическую и финансовую войну против России.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
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Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России
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ЭкономикаБрюно Ле МэрАнтон СилуановДмитрий ПесковГерманияРоссияУкраинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Евросоюз
 
 
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