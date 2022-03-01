https://ria.ru/20220301/volodin-1775943316.html

Володин объяснил, почему его нет в санкционных списках

Володин объяснил, почему его нет в санкционных списках - РИА Новости, 01.03.2022

Володин объяснил, почему его нет в санкционных списках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что санкции против него ввели еще в 2014 году порядка 40 стран, а также подчеркнул, что относится к этому "абсолютно... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T22:55

2022-03-01T22:55

2022-03-01T22:55

экономика

в мире

вячеслав володин

россия

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санкции

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что санкции против него ввели еще в 2014 году порядка 40 стран, а также подчеркнул, что относится к этому "абсолютно спокойно".Парламентарий в своем Telegram-канале отметил, что в последние дни ему поступают вопросы, почему в публикуемых сейчас санкционных списках нет его фамилии. Однако, по его словам, санкции против него были введены еще в 2014 году порядка 40 странами, среди которых США, Канада, страны ЕС, Норвегия, Украина, Швейцария, Япония, Австралия и другие."Восемь лет назад меня спросили: "Как вы к этому относитесь?". Так же, как и ранее, отвечу: абсолютно спокойно", - написал Володин.Он также уточнил, что за рубежом ни у него, ни у его семьи никогда не было и нет никакой собственности, счетов и активов. "Дети работают и учатся в нашей стране. А что касается отдыха - в России много замечательных мест", - добавил спикер Госдумы.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775814539.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, в мире, вячеслав володин, россия, госдума рф, санкции