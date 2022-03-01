https://ria.ru/20220301/volkostrelov-1775888445.html
Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов сообщил об увольнении
Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов сообщил об увольнении - РИА Новости, 01.03.2022
Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов сообщил об увольнении
Художественный руководитель Центра имени Мейерхольда Дмитрий Волкострелов сообщил РИА Новости, что его уволили. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:40
2022-03-01T17:40
2022-03-01T17:56
культура
дмитрий волкострелов
центр имени мейерхольда
россия
общество
театр
культура
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Художественный руководитель Центра имени Мейерхольда Дмитрий Волкострелов сообщил РИА Новости, что его уволили."Без объяснения причин", - сказал Волкострелов.Дмитрий Волкострелов - актер, режиссер, основатель и участник независимого театра "театр post", с февраля 2020 года — художественный руководитель Центра имени Мейерхольда. Был неоднократно номинирован на национальную театральную премию "Золотая маска".
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий волкострелов, центр имени мейерхольда, россия, общество, театр, культура
17:40 01.03.2022 (обновлено: 17:56 01.03.2022)
Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов сообщил об увольнении
Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов заявил, что его уволили без объяснения причин