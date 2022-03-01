Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220301/volkostrelov-1775888445.html
Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов сообщил об увольнении
Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов сообщил об увольнении - РИА Новости, 01.03.2022
Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов сообщил об увольнении
Художественный руководитель Центра имени Мейерхольда Дмитрий Волкострелов сообщил РИА Новости, что его уволили. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:40
2022-03-01T17:56
культура
дмитрий волкострелов
центр имени мейерхольда
россия
общество
театр
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50208/45/502084554_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_08b112890086d251d5413d2e61d744a7.jpg
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Художественный руководитель Центра имени Мейерхольда Дмитрий Волкострелов сообщил РИА Новости, что его уволили."Без объяснения причин", - сказал Волкострелов.Дмитрий Волкострелов - актер, режиссер, основатель и участник независимого театра "театр post", с февраля 2020 года — художественный руководитель Центра имени Мейерхольда. Был неоднократно номинирован на национальную театральную премию "Золотая маска".
https://ria.ru/20220225/karbauskis-1775079034.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50208/45/502084554_99:0:1674:1181_1920x0_80_0_0_4cedd1609bf51e13e699935197f12576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий волкострелов, центр имени мейерхольда, россия, общество, театр, культура
17:40 01.03.2022 (обновлено: 17:56 01.03.2022)
 
Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов сообщил об увольнении

Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов заявил, что его уволили без объяснения причин

© Фото : театра "Приют комедианта"Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : театра "Приют комедианта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Художественный руководитель Центра имени Мейерхольда Дмитрий Волкострелов сообщил РИА Новости, что его уволили.
"Без объяснения причин", - сказал Волкострелов.
Дмитрий Волкострелов - актер, режиссер, основатель и участник независимого театра "театр post", с февраля 2020 года — художественный руководитель Центра имени Мейерхольда. Был неоднократно номинирован на национальную театральную премию "Золотая маска".
Режиссер Миндаугас Карбаускис на репетиции Школы жен - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:39Культура
Миндаугас Карбаускис сообщил, что покидает пост худрука Театра Маяковского
 
КультураДмитрий ВолкостреловЦентр имени МейерхольдаРоссияОбществоТеатрКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала