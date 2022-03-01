https://ria.ru/20220301/volkostrelov-1775888445.html

Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов сообщил об увольнении

Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов сообщил об увольнении - РИА Новости, 01.03.2022

Худрук Центра имени Мейерхольда Волкострелов сообщил об увольнении

Художественный руководитель Центра имени Мейерхольда Дмитрий Волкострелов сообщил РИА Новости, что его уволили. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:40

2022-03-01T17:40

2022-03-01T17:56

культура

дмитрий волкострелов

центр имени мейерхольда

россия

общество

театр

культура

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Художественный руководитель Центра имени Мейерхольда Дмитрий Волкострелов сообщил РИА Новости, что его уволили."Без объяснения причин", - сказал Волкострелов.Дмитрий Волкострелов - актер, режиссер, основатель и участник независимого театра "театр post", с февраля 2020 года — художественный руководитель Центра имени Мейерхольда. Был неоднократно номинирован на национальную театральную премию "Золотая маска".

https://ria.ru/20220225/karbauskis-1775079034.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий волкострелов, центр имени мейерхольда, россия, общество, театр, культура