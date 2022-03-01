https://ria.ru/20220301/vodka-1775707485.html
Шестой американский штат отказался от российской водки
Шестой американский штат отказался от российской водки - РИА Новости, 01.03.2022
Шестой американский штат отказался от российской водки
Власти Северной Каролины предложили местным предпринимателям убрать с полок водку российского производства. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:25
2022-03-01T01:25
2022-03-01T01:25
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Власти Северной Каролины предложили местным предпринимателям убрать с полок водку российского производства.Там отмечается, что приказом государственным агентствам и институтам предписано прекратить взаимоотношения с российскими юрлицами, а ритейлерам — отказаться от продажи алкоголя из РФ.Ранее сообщалось, что власти по меньшей мере пяти американских штатов распорядились снять с продажи водку российского производства в знак солидарности с Украиной. Такие меры приняты в Виргинии, Нью-Гэмпшире, Огайо, Юте и Пенсильвании.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sanktsii-1775580704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пенсильвания, огайо, сша, северная каролина
Шестой американский штат отказался от российской водки
Власти Северной Каролины призвали местных предпринимателей убрать с полок водку из России