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Шестой американский штат отказался от российской водки
Шестой американский штат отказался от российской водки - РИА Новости, 01.03.2022
Шестой американский штат отказался от российской водки
Власти Северной Каролины предложили местным предпринимателям убрать с полок водку российского производства. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:25
2022-03-01T01:25
в мире
россия
пенсильвания
огайо
сша
северная каролина
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Власти Северной Каролины предложили местным предпринимателям убрать с полок водку российского производства.Там отмечается, что приказом государственным агентствам и институтам предписано прекратить взаимоотношения с российскими юрлицами, а ритейлерам — отказаться от продажи алкоголя из РФ.Ранее сообщалось, что власти по меньшей мере пяти американских штатов распорядились снять с продажи водку российского производства в знак солидарности с Украиной. Такие меры приняты в Виргинии, Нью-Гэмпшире, Огайо, Юте и Пенсильвании.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sanktsii-1775580704.html
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в мире, россия, пенсильвания, огайо, сша, северная каролина
01:25 01.03.2022
 
Шестой американский штат отказался от российской водки

Власти Северной Каролины призвали местных предпринимателей убрать с полок водку из России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРюмка водки
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Власти Северной Каролины предложили местным предпринимателям убрать с полок водку российского производства.
"Три алкогольных бренда "Серп и Молот", "Белуга" и "Русский стандарт" попадут под действие исполнительного указа", — говорится в сообщении на сайте губернатора штата.
Там отмечается, что приказом государственным агентствам и институтам предписано прекратить взаимоотношения с российскими юрлицами, а ритейлерам — отказаться от продажи алкоголя из РФ.
Ранее сообщалось, что власти по меньшей мере пяти американских штатов распорядились снять с продажи водку российского производства в знак солидарности с Украиной. Такие меры приняты в Виргинии, Нью-Гэмпшире, Огайо, Юте и Пенсильвании.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 14:57Сказано в эфире
Экономист: санкции ЕС и США иррациональны и не просчитаны
Опубликовано: Н. Брыкин
 
В миреРоссияПенсильванияОгайоСШАСеверная Каролина
 
 
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