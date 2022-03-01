Все водохранилища для снабжения Симферополя заполнились водой
Все водохранилища для снабжения Симферополя заполнились водой впервые за два года
Аянское водохранилище
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, практически полностью заполнены водой впервые за два года, притоки в них продолжаются, для чего периодически приходится осуществлять сбросы воды, сообщили РИА Новости в правительстве Крыма.
"К началу весны ситуация с наполнением водохранилищ для водоснабжения Симферополя следующая: полностью заполнено Аянское водохранилище (около 4 миллионов кубометров). В Партизанском водохранилище (полный объем 34 миллионов кубометров) более 90% воды, периодически из-за обильных притоков производится сброс воды. Активно заполняется самое большое (36 миллионов кубометров) Симферопольское водохранилище, на данный момент в нем более 80% воды, наполнение близко к максимальным значениям", - сообщили в правительстве.
Отмечается, что наполнение водой Симферопольского водохранилища до нынешних значений происходит впервые за два года. Притоки в водохранилища Крыма в связи с продолжающимися осадками остаются значительными.
Ограничения в подаче воды в Симферополе и Бахчисарайском районах Крыма начались с конца августа 2020 года из-за обмеления водохранилищ и длительной засухи, также было прекращено горячее водоснабжение. Позднее ограничения в подаче воды были введены в Алуште и Ялте. Симферополь был переориентирован на артезианское водоснабжение. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей. Круглосуточное водоснабжение было восстановлено в мае 2021 года, в Алуште воду стали подавать круглосуточно в феврале 2022 года.
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