https://ria.ru/20220301/voda-1775744349.html

Все водохранилища для снабжения Симферополя заполнились водой

Все водохранилища для снабжения Симферополя заполнились водой - РИА Новости, 01.03.2022

Все водохранилища для снабжения Симферополя заполнились водой

Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, практически полностью заполнены водой впервые за два года, притоки в них... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:14

2022-03-01T10:14

2022-03-01T10:14

общество

россия

симферополь

алушта

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, практически полностью заполнены водой впервые за два года, притоки в них продолжаются, для чего периодически приходится осуществлять сбросы воды, сообщили РИА Новости в правительстве Крыма."К началу весны ситуация с наполнением водохранилищ для водоснабжения Симферополя следующая: полностью заполнено Аянское водохранилище (около 4 миллионов кубометров). В Партизанском водохранилище (полный объем 34 миллионов кубометров) более 90% воды, периодически из-за обильных притоков производится сброс воды. Активно заполняется самое большое (36 миллионов кубометров) Симферопольское водохранилище, на данный момент в нем более 80% воды, наполнение близко к максимальным значениям", - сообщили в правительстве.Отмечается, что наполнение водой Симферопольского водохранилища до нынешних значений происходит впервые за два года. Притоки в водохранилища Крыма в связи с продолжающимися осадками остаются значительными.Ограничения в подаче воды в Симферополе и Бахчисарайском районах Крыма начались с конца августа 2020 года из-за обмеления водохранилищ и длительной засухи, также было прекращено горячее водоснабжение. Позднее ограничения в подаче воды были введены в Алуште и Ялте. Симферополь был переориентирован на артезианское водоснабжение. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей. Круглосуточное водоснабжение было восстановлено в мае 2021 года, в Алуште воду стали подавать круглосуточно в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20220228/soobschenie-1775574437.html

https://ria.ru/20220228/ataki-1775573451.html

россия

симферополь

алушта

республика крым

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, симферополь, алушта, республика крым