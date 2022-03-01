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Все водохранилища для снабжения Симферополя заполнились водой
Все водохранилища для снабжения Симферополя заполнились водой - РИА Новости, 01.03.2022
Все водохранилища для снабжения Симферополя заполнились водой
Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, практически полностью заполнены водой впервые за два года, притоки в них... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:14
2022-03-01T10:14
общество
россия
симферополь
алушта
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, практически полностью заполнены водой впервые за два года, притоки в них продолжаются, для чего периодически приходится осуществлять сбросы воды, сообщили РИА Новости в правительстве Крыма."К началу весны ситуация с наполнением водохранилищ для водоснабжения Симферополя следующая: полностью заполнено Аянское водохранилище (около 4 миллионов кубометров). В Партизанском водохранилище (полный объем 34 миллионов кубометров) более 90% воды, периодически из-за обильных притоков производится сброс воды. Активно заполняется самое большое (36 миллионов кубометров) Симферопольское водохранилище, на данный момент в нем более 80% воды, наполнение близко к максимальным значениям", - сообщили в правительстве.Отмечается, что наполнение водой Симферопольского водохранилища до нынешних значений происходит впервые за два года. Притоки в водохранилища Крыма в связи с продолжающимися осадками остаются значительными.Ограничения в подаче воды в Симферополе и Бахчисарайском районах Крыма начались с конца августа 2020 года из-за обмеления водохранилищ и длительной засухи, также было прекращено горячее водоснабжение. Позднее ограничения в подаче воды были введены в Алуште и Ялте. Симферополь был переориентирован на артезианское водоснабжение. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей. Круглосуточное водоснабжение было восстановлено в мае 2021 года, в Алуште воду стали подавать круглосуточно в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20220228/soobschenie-1775574437.html
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россия
симферополь
алушта
республика крым
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общество, россия, симферополь, алушта, республика крым
10:14 01.03.2022
 
Все водохранилища для снабжения Симферополя заполнились водой

Все водохранилища для снабжения Симферополя заполнились водой впервые за два года

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкАянское водохранилище
Аянское водохранилище - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Аянское водохранилище
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, практически полностью заполнены водой впервые за два года, притоки в них продолжаются, для чего периодически приходится осуществлять сбросы воды, сообщили РИА Новости в правительстве Крыма.
"К началу весны ситуация с наполнением водохранилищ для водоснабжения Симферополя следующая: полностью заполнено Аянское водохранилище (около 4 миллионов кубометров). В Партизанском водохранилище (полный объем 34 миллионов кубометров) более 90% воды, периодически из-за обильных притоков производится сброс воды. Активно заполняется самое большое (36 миллионов кубометров) Симферопольское водохранилище, на данный момент в нем более 80% воды, наполнение близко к максимальным значениям", - сообщили в правительстве.
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Отмечается, что наполнение водой Симферопольского водохранилища до нынешних значений происходит впервые за два года. Притоки в водохранилища Крыма в связи с продолжающимися осадками остаются значительными.
Ограничения в подаче воды в Симферополе и Бахчисарайском районах Крыма начались с конца августа 2020 года из-за обмеления водохранилищ и длительной засухи, также было прекращено горячее водоснабжение. Позднее ограничения в подаче воды были введены в Алуште и Ялте. Симферополь был переориентирован на артезианское водоснабжение. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей. Круглосуточное водоснабжение было восстановлено в мае 2021 года, в Алуште воду стали подавать круглосуточно в феврале 2022 года.
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