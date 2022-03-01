https://ria.ru/20220301/vizy-1775743796.html

Заинтересованные в российских туристах страны ЕС не прекратили выдачу виз

Заинтересованные в российских туристах страны ЕС не прекратили выдачу виз - РИА Новости, 01.03.2022

Заинтересованные в российских туристах страны ЕС не прекратили выдачу виз

Большинство стран Шенгенской зоны и Евросоюза, которые заинтересованы в приеме российских туристов в летнем сезоне 2022 года, не спешат с действиями,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:16

2022-03-01T13:16

2022-03-01T13:16

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Большинство стран Шенгенской зоны и Евросоюза, которые заинтересованы в приеме российских туристов в летнем сезоне 2022 года, не спешат с действиями, направленными на приостановку или полное прекращение выдачи виз, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Закрытие воздушного пространства для российских перевозчиков не стало поводом для консульств большинства государств ЕС приостановить прием документов на визы. По крайней мере, это следует из мониторинга сайтов визовых центров европейских стран, работающих в России", — сказали в АТОР.Италия, Испания, Греция, Хорватия рассчитывают на российских туристов, указали в ассоциации. По мнению экспертов, пока все заняли выжидательную позицию в надежде, что ситуация нормализуется.В АТОР напомнили, что с 28 февраля ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Однако это решение касается только членов делегаций, правительства и парламента, судов, обладателей дипломатических паспортов и бизнесменов.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), виза, туризм, туристы, евросоюз, европа, италия, испания, хорватия