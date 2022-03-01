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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/visa-1775781124.html
Visa присоединится к антироссийским санкциям
Visa готовится обеспечить соблюдение санкций против России - РИА Новости, 01.03.2022
Visa присоединится к антироссийским санкциям
Компания Visa готовится к соблюдению санкционного режима против России, говорится в заявлении корпорации на официальном сайте. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:07
2022-03-01T12:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Компания Visa готовится к соблюдению санкционного режима против России, говорится в заявлении корпорации на официальном сайте."Visa предпримет решительные действия, чтобы обеспечить соответствие своих действий с налагаемыми санкциями, также компания готова следовать будущим ограничениям", — говорится в тексте обращения.Ранее Mastercard сообщила, что заблокировала нескольким российским финансовым институтам доступ к платежной сети.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, россия
12:07 01.03.2022
 
Visa готовится обеспечить соблюдение санкций против России

Платежная система Visa заявила о готовности соблюдать санкции против России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке XV международного форума "Транспорт России" в Москве
Посетитель на выставке XV международного форума Транспорт России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Посетитель на выставке XV международного форума "Транспорт России" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Компания Visa готовится к соблюдению санкционного режима против России, говорится в заявлении корпорации на официальном сайте.
"Visa предпримет решительные действия, чтобы обеспечить соответствие своих действий с налагаемыми санкциями, также компания готова следовать будущим ограничениям", — говорится в тексте обращения.
Ранее Mastercard сообщила, что заблокировала нескольким российским финансовым институтам доступ к платежной сети.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссия
 
 
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