https://ria.ru/20220301/visa-1775781124.html

Visa присоединится к антироссийским санкциям

Visa готовится обеспечить соблюдение санкций против России - РИА Новости, 01.03.2022

Visa присоединится к антироссийским санкциям

Компания Visa готовится к соблюдению санкционного режима против России, говорится в заявлении корпорации на официальном сайте. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:07

2022-03-01T12:07

2022-03-01T12:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759491829_0:119:3094:1859_1920x0_80_0_0_94483f03de1fe592bdf8675d134847ff.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Компания Visa готовится к соблюдению санкционного режима против России, говорится в заявлении корпорации на официальном сайте."Visa предпримет решительные действия, чтобы обеспечить соответствие своих действий с налагаемыми санкциями, также компания готова следовать будущим ограничениям", — говорится в тексте обращения.Ранее Mastercard сообщила, что заблокировала нескольким российским финансовым институтам доступ к платежной сети.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, россия