Visa присоединится к антироссийским санкциям

Visa готовится обеспечить соблюдение санкций против России
Платежная система Visa заявила о готовности соблюдать санкции против России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке XV международного форума "Транспорт России" в Москве
Посетитель на выставке XV международного форума "Транспорт России" в Москве
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Компания Visa готовится к соблюдению санкционного режима против России, говорится в заявлении корпорации на официальном сайте.
"Visa предпримет решительные действия, чтобы обеспечить соответствие своих действий с налагаемыми санкциями, также компания готова следовать будущим ограничениям", — говорится в тексте обращения.
Ранее Mastercard сообщила, что заблокировала нескольким российским финансовым институтам доступ к платежной сети.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
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Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.