https://ria.ru/20220301/vesna-1775742543.html
В первый день весны в Крыму выпал снег
В первый день весны в Крыму выпал снег - РИА Новости, 01.03.2022
В первый день весны в Крыму выпал снег
Снег выпал в центральных и северных районах Крыма в первый день весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:03
2022-03-01T10:03
2022-03-01T10:03
симферополь
судак
республика крым
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Снег выпал в центральных и северных районах Крыма в первый день весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.В ведомстве подчеркнули, что Ангарский перевал (проезд на южный берег) и Грушевский перевал (проезд в сторону Судака) открыты.По данным крымских синоптиков, в республике действует штормовое предупреждение в связи с прохождением южного циклона, который принесет дождь и снег. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, при порывах - до 25 м/с.
https://ria.ru/20220228/moroz-1775462690.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, судак, республика крым, погода
В первый день весны в Крыму выпал снег
Снег выпал в Крыму в первый день весны
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Снег выпал в центральных и северных районах Крыма в первый день весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Осадки в виде снега зарегистрированы в Симферополе, Симферопольском, Черноморском, Джанкойском и Красноперекопском районах", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что Ангарский перевал (проезд на южный берег) и Грушевский перевал (проезд в сторону Судака) открыты.
По данным крымских синоптиков, в республике действует штормовое предупреждение в связи с прохождением южного циклона, который принесет дождь и снег. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, при порывах - до 25 м/с.