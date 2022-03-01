https://ria.ru/20220301/vesna-1775742543.html

В первый день весны в Крыму выпал снег

В первый день весны в Крыму выпал снег - РИА Новости, 01.03.2022

В первый день весны в Крыму выпал снег

Снег выпал в центральных и северных районах Крыма в первый день весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:03

2022-03-01T10:03

2022-03-01T10:03

симферополь

судак

республика крым

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Снег выпал в центральных и северных районах Крыма в первый день весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.В ведомстве подчеркнули, что Ангарский перевал (проезд на южный берег) и Грушевский перевал (проезд в сторону Судака) открыты.По данным крымских синоптиков, в республике действует штормовое предупреждение в связи с прохождением южного циклона, который принесет дождь и снег. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, при порывах - до 25 м/с.

https://ria.ru/20220228/moroz-1775462690.html

симферополь

судак

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

симферополь, судак, республика крым, погода