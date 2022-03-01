Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/vesna-1775742543.html
В первый день весны в Крыму выпал снег
В первый день весны в Крыму выпал снег - РИА Новости, 01.03.2022
В первый день весны в Крыму выпал снег
Снег выпал в центральных и северных районах Крыма в первый день весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:03
2022-03-01T10:03
симферополь
судак
республика крым
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35860/02/358600274_0:0:3258:1832_1920x0_80_0_0_97f2d338768daa4035af0d2eacbacf1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Снег выпал в центральных и северных районах Крыма в первый день весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.В ведомстве подчеркнули, что Ангарский перевал (проезд на южный берег) и Грушевский перевал (проезд в сторону Судака) открыты.По данным крымских синоптиков, в республике действует штормовое предупреждение в связи с прохождением южного циклона, который принесет дождь и снег. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, при порывах - до 25 м/с.
https://ria.ru/20220228/moroz-1775462690.html
симферополь
судак
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35860/02/358600274_0:0:3258:2444_1920x0_80_0_0_60e48af733fc82d12823c090fc6d8e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
симферополь, судак, республика крым, погода
10:03 01.03.2022
 
В первый день весны в Крыму выпал снег

Снег выпал в Крыму в первый день весны

© РИА Новости / Дмитрий ЖмуцкийВесна в Крымских горах
Весна в Крымских горах - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Жмуцкий
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Снег выпал в центральных и северных районах Крыма в первый день весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Осадки в виде снега зарегистрированы в Симферополе, Симферопольском, Черноморском, Джанкойском и Красноперекопском районах", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что Ангарский перевал (проезд на южный берег) и Грушевский перевал (проезд в сторону Судака) открыты.
По данным крымских синоптиков, в республике действует штормовое предупреждение в связи с прохождением южного циклона, который принесет дождь и снег. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, при порывах - до 25 м/с.
Покровский собор в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 03:06
Вильфанд рассказал о морозной погоде в начале марта
 
СимферопольСудакРеспублика КрымПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала